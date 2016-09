Mladí sa hrnú do vlastného podnikania

Absolventky práva sa najnovšie pustili do založenia nového startupu, teda inovatívnej firmy. Po novom by chceli zdokonaliť technológiu strihov. V praxi by to vyzeralo tak, že by zákazník pomocou moderných technológií uvidel už na začiatku, ako bude v danom modeli šiat vyzerať, a krajčír by ho na získanie mier a následnú úpravu strihu ani nepotreboval fyzicky odmerať.

„Produkt, ktorý by sme chceli dostať na trh, by mal v sebe zahŕňať vizualizáciu pre zákazníka, ktorá by bola reálna. Išlo by o zrkadlo obrazovku, v ktorej systéme by boli nahraté základné strihy, či už šiat, alebo klasickej pánskej či dámskej konfekcie, v závislosti od nášho odberateľa. Funkciou zrkadla by mala byť možnosť model dokončiť z databázy, ktorá by obsahovala základné prvky, ktoré sú adaptabilné na postavu zosnímanú Kinecktom,“ vysvetlila jedna z podnikateliek Nikoleta Kocichová, ktorá spoločne so svojím tímom vyhrala tohtoročný Student Startup Cup 2016 v kategórii Priemyselné technológie, technické riešenia a robotika. Denník Pravda bol hlavným mediálnym partnerom tejto súťaže.

Podnikateľky oprašujú krajčírske remeslo

Kineckt je zariadenie, ktoré dokáže nasnímať postavu a preniesť údaje do počítača. „Postava s veľkosťou 48 by aj v odraze zrkadla bola taká istá, čím by sme zamedzili následnému nevyhovujúcemu modelu, keďže by sa reálne zákazník videl v daných šatách a nielen model, ktorý sa mu páči na obrázku, kde má napríklad modelka veľkosť 36. Snímač by zosnímal základné parametre, ktoré by následne previedli podľa daných tabuliek na strih. Ten by sa v daných miestach upravil, aby poskytoval reálny obraz,“ doplnila Nikoleta Kocichová.

Momentálne sú v štádiu technického riešenia samotných strihov. Inými slovami, na základe vstupov sa snažia prísť na univerzálne miery, ktoré budú prepočítateľné s postavou zákazníka. Taktiež tvoria databázu základných strihov a doplnkov.

„Našou víziou je vrátiť remeslo opäť na trh, keďže pomaly vymierajúce krajčírstvo je dnes dopytujúce. Dnes nám okrem kvalitných krajčírok chýbajú aj technológovia strihov. Náš projekt je využiteľný, samozrejme, aj viacúčelovo, no primárna myšlienka bola pomôcť klasickým remeslám,“ dodala ďalšia z tímu krajčírok Dominika Kánová.

Inovatívnych nápadov stále pribúda

Súťaž Student Startup Cup 2016, do ktorej sa zapojili vysokoškolskí študenti z celého Slovenska, ukázala, že krajina nemá núdzu o talentovaných mladých ľudí, ktorí sa snažia presadiť na trhu s inovatívnymi nápadmi. Zanietenosť preukázal aj ďalší víťaz, tentoraz kategórie Veda a medicínske technológie, Tomáš Brngál. Spolu s Milošom Svrčekom, Michalom Tkáčom, Filipom Šandorom a Vojtechom Pozsonyim vytvorili jedinečnú medicínsku VR aplikáciu pre HTC Vive, Oculus Rift a Samsung GearVR, zatiaľ v beta verzii. Chceli by ňou zatraktívniť štúdium medicíny.

„Našou víziou je zjednodušiť, zefektívniť a spraviť zaujímavejším štúdium medicíny. Cieľom projektu je dokončiť a globálne predávať VR Anatomy. Ide o medicínsku vzdelávaciu aplikáciu pre študentov medicíny a doktorov, fungujúcu na princípe virtuálnej reality. Chceme vytvoriť vývojárske štúdio, ktoré postupne, vďaka spolupráci s poprednými odborníkmi, inovuje a aplikuje vzdelávanie medicíny na možnosti 21. storočia,“ povedal Tomáš Brngál.

Začali anatómiou, stavebným kameňom celej medicíny. Aktívne spolupracujú s Anatomickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Slovenským medikom poskytujú aplikáciu zadarmo, výmenou za konštruktívnu spätnú väzbu. „Výhodou tejto aplikácie je interaktivita. Pomocou ovládačov, alebo technológie "leap motion“ môže užívateľ ľubovoľne manipulovať s 3D modelmi. Otáčať, oddeľovať, zväčšovať – akoby držal reálne časti tela v ruke. Zároveň ho to vtiahne do deja. Moderné, počítačom vytvorené prostredie, dáva užívateľovi pocit, že sa nachádza v anatomickej pitevni, aj keď sedí u seba doma, čo zároveň zvyšuje sústredenosť študenta na učivo, keďže ho nevyrušujú externé okolité vnemy," tvrdí začínajúci podnikateľ a zároveň vyštudovaný medik Tomáš. Ako mnohí startupisti, aj oni by radi expandovali vo veľkom na zahraničné trhy. Láka ich najmä Nemecko, Rakúsko či po anglicky hovoriace krajiny.

Vyhrať súťaž nestačí

Výhercovia Student Startup Cup 2016 si okrem skúseností a cenných kontaktov odniesli zo súťaže ponuky veľkých firiem na mentoring a zaplatenie zahraničných stáží v uznávaných spoločnostiach, ktoré by im mali pomôcť v rozbehu biznisu. Skúsená podnikateľka v oblasti IT Lucia Kubinská však tvrdí, že súťaže nie sú všetko. Poukázala na viacero chýb, ktorých sa mladí začínajúci podnikatelia v začiatkoch podnikania dopúšťajú.

Lucia Kubinská sa za posledné roky vypracovala k najúspešnejším IT odborníkom na Slovensku. Spolu s kolegami založila v roku 2013 startup inHiro, ktorý pomocou jednoduchej tvorby pracovného inzerátu urobil prevrat v hľadaní zamestnancov. Kreatívny pracovný inzerát potom firmy môžu zdieľať jednoducho po vlastnej linke cez existujúcich zamestnancov a obchodné kontakty. Takýmto spôsobom hľadal zamestnancov napríklad už aj írsky Google, zľavový portál ZlavaDna či slovenské zastúpenie Unicefu a Mercedesu-Benz.

„Najväčší problém začínajúcich mladých podnikateľov je v neochote podeliť sa s nápadom. Boja sa, že im niekto ukradne nápad. Nápad vo svete startupov je jedno percento úspechu, zvyšok je o pretavení do reality, čiže exekúcia nápadu,“ vysvetlila Lucia. „Takisto netreba hneď do všetkého investovať veľké peniaze. Pre startupy je typický "bootstrapping“, čiže začať v malom, s nízkymi nákladmi a čo najskôr vyrásť. Príkladom môže byť investícia do prezentačného webu. Namiesto komplikovanej webstránky vám pokojne postačí wordpress a farebná šablóna za 30 eur – a máte prezentáciu na úrovni," doplnila Kubinská.

Začínajúcim podnikateľom odporúča stretávať sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, zúčastňovať sa na akciách, hovoriť o svojom nápade a produkte a počúvať spätnú väzbu. „Tím by mal naozaj poznať prostredie, pre ktoré vymýšľa produkt či službu. Odporúčam, aby sa aspoň jeden zo zakladateľov pohyboval v danej oblasti. Ideálne, aby mal kontakty na prvých záujemcov o produkt. Je veľmi dobré mať plán a stratégiu, realitou však je, že vo svete inovatívnych firiem, kde biznis koncept ešte nie je zabehnutý, sa tieto plány nestretnú so skutočnosťou. Vtedy je na pleciach tímu vynaliezavosť, schopnosť učiť sa a prispôsobiť sa situácii,“ skonštatovala Kubinská.