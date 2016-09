Stavebníctvo spadlo takmer o štvrtinu

Za sedem mesiacov tohto roka výkony odvetvia medziročne klesli o 5,3 % na 2,540 mld. eur. Vyplýva to z informácií Štatistického úradu SR (ŠÚ) zverejnených v piatok.

Stavebná produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v júli medziročne znížila o 24,6 % na 385,5 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa znížil o 1,6 percentu­álneho bodu na 93,9 %. Objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, klesol o 32,2 % na 265,5 mil. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe sa znížili o 3,3 % na 112,7 mil. eur.

V štruktúre tuzemskej produkcie podiel novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, v júli klesol medziročne o 7,7 percentu­álneho bodu na 68,9 % a podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 6,4 percentu­álneho bodu na 29,2 %. „Z hľadiska výrobného zamerania výrazne klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 38,2 % a na budovách o 16 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 68 %, inžinierske stavby 32 %,“ uviedol ŠÚ. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí v júli medziročne vzrástla o 4,8 % na 24,9 mil. eur a jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 6,1 %.

Stavebná produkcia realizovaná v tuzemsku od januára do júla tohto roka medziročne klesla o 6,2 % na 2,396 mld. eur. Objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa znížil o 10 % na 1,717 mld. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe vzrástli o 2,5 % na 639,9 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 3 percentuálne body na 71,7 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil na 26,7 %. Produkcia v zahraničí za sedem mesiacov vzrástla o 13,4 % na 144,2 mil. eur a jej podiel na celkovej stavebnej produkcii dosiahol 5,7 %.

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák informoval, že dovolenky v júli pravdepodobne čiastočne ovplyvnili výkony stavebníctva. Smerom nadol ho však tlačili aj dlhodobejšie faktory, ako je výpadok eurofondových projektov a vyššia minuloročná porovnávacia báza. „Augustová korekcia v prípade stavebníctva by nemusela byť preto až tak výrazná ako v prípade priemyslu, pričom slovenské stavebníctvo by malo vykazovať významný medziročný pokles produkcie aj v ostávajúcich mesiacoch roka, najmä z dôvodu poklesu segmentu výstavby infraštruktúry,“ očakáva Koršňák. Výstavba nových úsekov diaľnic sa podľa neho pre námietky v súťažiach odsunula až na záver tohto roka, rovnako až koncom roka by sa mohli začať realizovať prvé práce na obchvate Bratislavy formou PPP projektu.

Stavebníctvo v roku 2015 po šiestich rokoch medziročného poklesu zaznamenalo opätovný nárast výkonov. Produkcia odvetvia vlani medziročne vrástla o 17,9 % pri objeme 5,4 mld. eur. Stavebná produkcia predtým naposledy vzrástla v roku 2008, a to medziročne o 11,9 %. V rokoch 2009 až 2014 výkony klesli v súhrne o 39,6 %.