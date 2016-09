Nepoužívajte Galaxy Note 7, odporučili úrady Američanom

Americká Komisia pre bezpečnosť spotrebných výrobkov (CPSC) to zdôvodnila hrozbou vznietenia batérie. Už predtým americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) vyzval cestujúcich, aby nezapínali a nenabíjali svoj mobilný telefón počas letu a neukladali ho do batožiny, ktorá prešla kontrolou.

Nedávne prípady explózií a vznietenia batérií už prinútili firmu Samsung pozastaviť predaj týchto prístrojov.

Minulý týždeň Samsung stiahol z obehu 2,5 milióna prístrojov Galaxy Note 7 potom, keď bolo potvrdených 35 prípadov, pri ktorých sa batéria telefónu vznietila. Väčšina prípadov bola zaznamenaná vo chvíli, keď sa telefón nabíjal. Samsung začal predávať prístroj 19. augusta.

Aerolinky Qantas, Jetstar, Virgin Australia či Singapore Airlines už zakázali cestujúcim používať alebo nabíjať Galaxy Note 7 počas letu. Cestujúci si síce môžu priniesť tento telefón na palubu, nesmú ho však v lietadle použiť, napísali agentúry AP a Reuters.

Oznámenie FAA je len preventívne odporúčania a nevzťahuje sa k udalosti, ktorá by sa stala v lietadle. Nie je to prvýkrát, keď FAA varoval pred nebezpečenstvom lítiových batérií pri lete. Na začiatku tohto roka vyzval aerolinky, aby zhodnotili riziká prepravy lítiových batérií ako nákladu. Trvá tiež na tom, aby si akúkoľvek náhradnú lítiovú batériu cestujúci niesli so sebou a nenechávali ju v batožine v nákladovom priestore, upozornila BBC.