Kažimír: EÚ potrebuje lepšiu predvídateľnosť systému daní

Dodal, že väčšiu mieru istoty prináša firmám pripravovaný návrh Európskej komisie ohľadom zavedenia spoločného konsolidovaného základu podnikových daní.

„Predvídateľnosť našich daňových politík je dôležitá, aby náš (únijné) trh bol konkurencieschop­nejší na globálnej úrovni. Je potrebné urobiť viac, vrátane cezhraničnej harmonizácie (daňových) pravidiel, aby sme zabránili daňovej neistote,“ povedal Kažimír.

Obmedzenie prípadov dvojitého zdanenia nadnárodných podnikov alebo zaistenie väčšej predvídateľnosti daňového zaťaženia podnikov nastolilo do programu debaty práve terajšie slovenské predsedníctvo únie. Téma daní sa v EÚ dostalo do pozornosti po augustovom rozhodnutí Európskej komisie, že Írsko poskytovalo americkej technologickej spoločnosti Apple selektívne daňové výhody a že Apple musí Írsku doplatiť na daniach až 13 miliárd eur plus úroky. Írska vláda oznámila, že sa voči rozhodnutiu komisie odvolá.

Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen potvrdil, že komisia opäť predloží návrh na riešenie spoločného konsolidovaného základu podnikových daní. Podľa neho bude ústretový k podnikom, neprináša dodatočné administratívne náklady firmám a zabezpečí väčšiu daňovú istotu.

Podobný názor zastáva aj Kažimír. „Spoločný daňový základ má prvky harmonizácie, ktoré nemôžu prekážať žiadnemu členskému štátu, a to v zmysle znižovania nákladov napríklad na daňové poradenstvo a na to, aby sme mohli poskytnúť ešte väčšiu mieru istotu tým, ktorí vytvárajú pracovné miesta,“ uviedol slovenský minister.

Debata o zavedení spoločného konsolidovaného základu pre podniky nie je v EÚ nová. Prvý návrh Európskej komisie z roku 2011 neprešiel u niektorých členských krajín EÚ.