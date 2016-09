Cestovnú mapu informatizácie prijali odborníci priaznivo

Ako uviedli v stanovisku, väčšina pripomienok odbornej komunity z februára 2016 bola zapracovaná a podľa odborníkov je potrebné dokument čím skôr sfinalizovať a schváliť.

„NKIVS je dôležitý dokument, a preto je správne, že existuje tlak na jeho kvalitu a verejnosť sa zaujíma o jeho obsah. Odborné združenie Slovensko.Digital predložilo k NKIVS vo februári 2016 hromadnú pripomienku, ktorú podporilo viac ako 2 000 občanov. Rokovania o dopracovaní dokumentu s novým vedením informatizácie prebiehali aj za účasti IT asociácie Slovenska (ITAS) a Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp),“ konštatovali IT odborníci.

Aktualizovanú verziu národnej koncepcie po zapracovaní pripomienok zverejnili zástupcovia združenia Slovensko.Digital na diskusnej platforme IT komunity.

“V NKIVS dnes vidíme viaceré kľúčové záväzky pre zlepšenie ďalšieho smerovania informatizácie. Či už ide o zvýšenie transparentnosti informatizácie, zverejňovanie dodávateľských štruktúr IT projektov, dôraz na zvýšenie konkurencie v štátnom IT alebo meranie hodnoty za peniaze pri príprave IT projektov. Taktiež pozitívne vnímame záväzky v oblasti orientácie štátnych služieb na občana a v neposlednom rade náš teší jasný a ambiciózny plán ďalších krokov po schválení NKIVS,” doplnil Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Cieľom pripomienok Slovensko.Digital bolo zvýšenie odbornej kvality dokumentu. Na platforme Slovensko.Digital sa o NKIVS naďalej diskutuje a vlastníci dokumentu z radov Úradu podpredsedu vlády ju sledujú.

„Ďalšie námety na vylepšenie dokumentu s nimi budeme radi konzultovať. Ale to nepovažujeme za prekážku, ktorou by sme chceli brzdiť ďalší postup formálneho schvaľovania. Aktuálne platná verzia NKIVS je ešte z roku 2008 a nezodpovedá dnešným potrebám informatizácie. Aj preto navrhujeme, aby bola nová NKIVS po dopracovaní upresnení čím skôr schválená,“ uzavrel Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.