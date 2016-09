Tesla zlepší autopilota, ale stopercentnú bezpečnosť nezaručí

ČTK |

Americký výrobca elektrických automobilov Tesla Motors aktualizuje svoj systém poloautomatického riadenia, takzvaného autopilota. Aktualizácia je upravená tak, že by zabránila smrteľnej nehode, aká sa udiala v máji, a bude k dispozícii do jedného až dvoch týždňov. Oznámil to generálny riaditeľ automobilky Elon Musk.