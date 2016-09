Žaloba na MasterCard za 14 miliárd libier

Aj na Slovensku obchody bežne platia dve percentá z obratu za terminál na platobné karty a tento poplatok zohľadňujú v cenách pre zákazníkov.

V Británii žalobu podala právna firma Quinn Emanuel menom bývalého finančného ombudsmana Waltera Merricksa. Pri odškodnom 14 miliárd libier by mohol každý, koho sa bude nárok na odškodné týkať, dostať viac ako 300 libier (355 eur). Žaloba obviňuje MasterCard, že účtoval obchodom medzi rokmi 1992 a 2008 neoprávnene vysoké poplatky za transakcie, ktoré boli prenesené na spotrebiteľov v podobne premrštených cien za tovar a služby. Žaloba prichádza po tom, čo v roku 2014 rozhodol protimonopolný úrad Európskej únie, že poplatky účtované firmou MasterCard majiteľom obchodov za spracovanie zahraničných platieb v rámci EÚ boli príliš vysoké.

MasterCard akékoľvek pochybenia popiera. „Bolo to takmer ako neviditeľná daň,“ vyhlásil Merricks pre BBC News. „MasterCard sa správal hanebne. Nechcel prijať to, že tak poškodzuje britských spotrebiteľov.“ Spoločnosť MasterCard na to reagovala slovami, že „silne nesúhlasí so zdôvodnením tejto žaloby a bude sa proti nej brániť všetkými prostriedkami“.

Merricks vo vyhlásení uviedol, že prípad je zlomový pre odškodnenie spotrebiteľov v Británii. Merricks pôsobil do roku 2009 desať rokov ako šéf úradu pre dohľad nad finančnými službami a pomáhal urovnať spory medzi spotrebiteľmi a firmami poskytujúcimi finančné služby. Žaloba je postavená tak, že každý Brit, ktorý pri nákupoch použil kreditnú kartu, hotovosť alebo šek a bol v období medzi rokmi 1992 až 2008 starší ako šestnásť rokov, bude automaticky súčasťou žaloby.

Pred dvomi rokmi Európska únia stanovila strop na poplatky za použitie platobnej karty na úrovni 0,2 percenta pre debetné karty a 0,3 percenta pre kreditné karty.

Finančný ombudsman má vo Veľkej Británii značnú autoritu a aj Merricks počas svojho desaťročného pôsobenia do roku 2009 vybojoval s finančnými inštitúciami viacero súdnych sporov. Naposledy finančný ombudsman nachytal britské banky pri zavádzaní pri predaji finančných produktov – konkrétne poistenia schopnosti splácať úvery. Dialo sa tak posledných päť rokov. Banky následne museli vyplatiť kompenzácie vo výške 24 miliárd libier.

Predpokladá sa, že súd sa aktuálnou žalobou na MasterCard začne zaoberať začiatkom roka 2018. Teda ak sa predtým MasterCard nerozhodne pre mimosúdne vyrovnanie.