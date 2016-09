V Nemecku rastie odpor proti obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou

Či dohoda prejde nemeckým parlamentom, závisí hlavne od sociálnych demokratov (SPD), ktorých pozícia je ale nejednoznačná. Šéf strany a vicekancelár Sigmar Gabriel podľa niektorých jasnou podporou dohody riskuje svoju politickú budúcnosť.

Na protest proti dohode CETA podalo viac ako 125 000 Nemcov spoločnú sťažnosť na ústavný súd. Do Karlsruhe, kde súd sídli, muselo na konci augusta dopraviť nákladné vozidlo 70 kartónov s plnými mocami, na základe ktorých sa ľudia k ústavnej sťažnosti pripájajú. Ide zatiaľ o najrozsiahlejšiu podobnú sťažnosť v dejinách Nemecka.

V sobotu sa odpor proti chystanej dohode, ktorá má výrazne zjednodušiť obchod medzi úniou a Kanadou, prenesie aj do ulíc nemeckých miest. V Berlíne, Hamburgu, Mníchove, Frankfurte nad Mohanom, Kolíne nad Rýnom, Stuttgarte a Lipsku sa uskutočnia protesty proti CETA a tiež proti chystanej zmluve o voľnom obchode so Spojenými štátmi (TTIP). Majú sa ich zúčastniť státisíce ľudí.

Každej z 26 organizácií, ktoré sú za protestom, na zmluve s Kanadou prekáža niečo iné. Ekológovia za nedostatočné považujú niektoré ustanovenia o ochrane životného prostredia, ďalší kritici majú zase obavu o ochranu spotrebiteľov alebo o fungovanie stáleho investičného súdneho dvora, s ktorého vytvorením už dohodnutá zmluva počíta.

Na protestoch proti CETA sa budú podieľať aj niektoré organizácie sociálnej demokracie (SPD), teda vládnej strany, ktorá o osude dohody v nemeckom parlamente rozhodne. Koaliční kresťanskí demokrati s ňou problém nemajú. Šéf SPD a zároveň minister hospodárstva Sigmar Gabriel, ktorý dohodu s Kanadou na rozdiel od tej so Spojenými štátmi dlhodobo podporuje, sa aj preto rozhodol, že o CETA nechá začiatkom budúceho týždňa straníkov hlasovať.

Na svojej strane má síce predsedníctvo sociálnej demokracie, zemské organizácie v Bavorsku, Berlíne a Brémach už ale dali najavo, že budú proti. Dohodu odmieta aj ľavicové krídlo strany a mladí sociálni demokrati.

Ak by Gabriel pri hlasovaní, ktoré príde len dva dni po masových demonštráciách, neuspel, bola by podľa niektorých pozorovateľov takáto porážka vyjadrením nedôvery. Gabriel by potom zrejme nemal šancu kandidovať na kancelára.

Nemecký vicekancelár si závažnosť hlasovania dobre uvedomuje a ešte v tomto týždni sa vydá do Kanady, aby tam na poslednú chvíľu o dohode znovu rokoval. Zíde sa s šéfom tamojšej vlády Justinom Trudeauom a ministerkou medzinárodného obchodu Chrystie Freelandovou.

CETA, ktorá má znížiť clá u 98 percent tovaru a umožniť firmám, aby sa u protistrany uchádzali o verejné zákazky, má byť podpísaná na summite EÚ s Kanadou. Za normálnych okolností by pre jej schválenie, ako u ostatných dohôd uzatváraných úniou, stačil súhlas vlád krajín EÚ a Európskeho parlamentu. Európska komisia ale navrhla proces, ktorý počíta aj s ratifikáciou v národných parlamentoch členských krajín. Než by sa parlamenty k dohode vyjadrili, dohoda by platila v provizórnom režime.

Kanada vlani do EÚ vyviezla tovar za 28,2 miliardy eur, únia opačným smerom potom za 35,2 miliardy eur.