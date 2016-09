Rusi budú v MMF hlasovať proti pôžičke pre Ukrajinu

Je ale pripravené rokovať o mimosúdnom riešení sporu o dlh, ktorý má Ukrajina Rusku splatiť, povedal v pondelok ruský minister financií Anton Siluanov. Podmienkou však je, že Ukrajina zmení návrh reštrukturalizácie spomínaného dlhu, ktorý dosahuje asi tri miliardy dolárov.

MMF vlani zmenil pravidlá poskytovania pomoci, aby mohol naďalej poskytovať úvery krajinám ako Ukrajina, teda takým, ktoré sú v omeškaní so splátkami dlhu zahraničným vládam či medzinárodným inštitúciám. Rozhodovať o uvoľnení ďalšej tranže, ktorá by mohla dosiahnuť až 1,7 miliardy USD, má fond v prípade Ukrajiny 14. septembra.

Rusko podalo žalobu na Ukrajinu na londýnsky súd kvôli nesplácaniu dlhu vo výške tri miliardy USD vo februári. Splatnosť dlhopisov vypršala vlani v decembri, prvé rokovanie súdu je stanovené na 17. januára.

Siluanov podľa agentúry Reuters tiež povedal, že Ukrajina nesplnila podmienky MMF, ktorý by mal teda pomoc Ukrajine stiahnuť. Preto bude Rusko hlasovať proti uvoľneniu peňazí.

Ukrajina sa vlani v októbri dohodla s väčšinou zahraničných majiteľov svojich dlhopisov na reštrukturalizácii, ktorá zahŕňa dvadsaťpercentný odpis a predĺženie splatnosti dlhopisov. Do reštrukturalizácie chcela zahrnúť aj Rusko, to ale odmietlo. Zdôvodnilo to tým, že jeho dlh nie je komerčný, ale že ide o štátnu pomoc, takže sa na neho táto dohoda nevzťahuje. Postoj Moskvy potvrdil aj MMF.

Ukrajinské dlhopisy, o ktoré sa vedie spor, vydala ešte vláda proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Urobila tak v decembri 2013, necelé dva mesiace predtým, ako bola zvrhnutá.