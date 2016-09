Bratislavská radnica je pri obchvate v časovej tiesni

Priznal to primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Naďalej odmieta, že pochybil, aj keď jeho kroky to naznačujú. Poslanci totiž odmietli predaj pozemkov pod pripravovaným obchvatom kvôli snahe primátora priamo predať aj pozemky mesta, ktoré boli zverené mestským častiam.

Po stretnutí s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd) primátor Nesrovnal vyhovel nespokojným poslancom a rozhodnutie o predaji zverených pozemkov nechá na samotné mestské časti. To, že poslanci argumentovali oprávnene, naznačil pre Pravdu aj advokát Andrej Leontiev z kancelárie TaylorWessing.

"Mestské časti, ktorých sa to týka, budú teraz musieť urýchlene zvolať svoje zastupiteľstvá. Predaju a prenájmu pozemkov mesta sa bude zase venovať aj septembrové mestské zastupiteľstvo, tak aby sme všetko stihli,“ povedal Nesrovnal.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) musí vykúpiť pozemky pod 59,1 kilometra dlhým obchvatom do 30. septembra. Stavebné práce sa naplno rozbehnú na jar budúceho roka. Ak Bratislava pozemky nepredá, hrozí, že štát ich vyvlastní. V tom prípade Bratislava príde približne o 2 milióny eur, ktoré pri odkupovaní ministerstvo dopravy mestu ponúka navyše.

Bratislavskí mestskí poslanci počas minulotýždňového zasadnutia odmietli podporiť návrh primátora na predaj pozemkov. Z 39 prítomných poslancov len 16 hlasovalo za predaj všetkých, a teda aj zverených pozemkov. Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. Proti návrhu boli traja poslanci a rovnaký počet ich nehlasoval.

Postup poslancov schvaľuje aj právnik. "Konanie poslancov mestského zastupiteľstva sa nejaví ako snaha o vytváranie zbytočných obštrukcií,“ povedal Andrej Leontiev. Podľa jeho slov poslanci zjavne vychádzali zo zákona o majetku obcí a zo Štatútu hlavného mesta Bratislava.

"Ako som avizoval, okamžite sme sa stretli spoločne s ministrom dopravy, aby sme vzniknutú situáciu riešili. Zvážili sme viacero postupov a dohodli sme sa, že v snahe zachrániť financie Bratislavčanov rozdelíme predaj pozemkov na tie, ktoré sú v správe mestských častí, a na tie, ktoré sú priamo v správe mesta,“ povedal Nesrovnal.

"Mesto v spolupráci s mestskými časťami urobí všetko pre to, aby nedošlo k vyvlastneniu. To by pripravilo mesto aj mestské časti o peniaze,“ povedal minister dopravy Érsek, ktorý zároveň potvrdil, že proces vyvlastňovania sa už začal. NDS je pripravená na všetky alternatívy.

"V zmysle platnej legislatívy je vyvlastnenie možné iba v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme, za primeranú náhradu a ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom,“ dodáva Leontiev.