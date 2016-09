Dostavba križovatky pri Prešove na D1 bude stáť 2,4 mil. eur

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) už uzavrela zmluvu o dielo so spoločnosťou Skanska SK, a. s. so sídlom v Bratislave. Tá získala zákazku na základe výsledku verejného obstarávania formou výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej v septembri minulého roka. Predpokladaná cena prác bola 1,89 mil. eur bez dane (2,26 mil. eur s daňou).

Ako vyplýva z prílohy zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, harmonogram počíta so začiatkom prác 20. septembra 2016 a s ukončením 5. októbra 2017. Stavba na dobudovanie križovatky je rozdelená na štyri etapy, pričom prvá je plánovaná do 28. septembra, druhá do 7. marca, tretia do 28. augusta a záverečná do 4. októbra. Zhotoviteľ má podľa zverejneného zoznamu uzavreté zmluvy o budúcej zmluve s deviatimi priamymi podzhotoviteľmi – Dopravoprojekt, a. s., Bratislava, Spojstav, spol. s r. o., Spišská Nová Ves, CEZO, spol. s r. o., Humenné, Tris, spol. s r. o., Hofex, spol. s r. o. (obe Košice), Skanska, a. s., Praha, Bitunova, spol. s r. o., Zvolen, Hakom, s. r. o., Martin a Geovrt, s. r. o., Košice.

Úsek D1 Svinia – Prešov, západ v dĺžke vyše sedem kilometrov bol odovzdaný do užívania 7. júna 2010. Zhotoviteľom stavby, vrátane neúplnej križovatky Prešov, západ, šiestich mostov a obojstranného odpočívadla Malý Šariš, bola spoločnosť Inžinierske stavby, a. s. Košice.

Spoločnosť Skanska SK, a. s. so sídlom v Bratislave funguje pod týmto menom od 1. apríla 2010 po zlúčení piatich firiem a prostredníctvom štyroch závodov pokrýva všetky segmenty stavebníctva. Skanska však pôsobí na Slovensku od roku 1999. Spoločnosť má základné imanie 1,66 mil. eur a jej akcionárom je spoločnosť Skanska, a. s., Praha, pričom jej organizačná zložka na Slovensku má sídlo v Prievidzi.