Odštartovali výstavbu automobilky Jaguar pri Nitre, potrvá dva roky

Nová investícia prinesie 2 800 priamych pracovných miest, ďalšie miesta vzniknú u subdodávateľov. O prácu v automobilke prejavilo už záujem 40-tisíc ľudí. Ako informoval operatívny riaditeľ Jaguar Land Rover v Nitre Alexander Wortberg, zamestnancov začnú prijímať na prelome rokov 2017 a 2018. Ľudí na vyššie pozície už teraz školia v Anglicku.

Ukončenie výstavby závodu predpokladajú o dva roky. V prvej fáze bude závod vyrábať 150-tisíc áut ročne, v druhej fáze sa má tento počet zdvojnásobiť. Ako uviedol Ralph Speth z automobilky, otvorenie nového závodu v Nitre je pre spoločnosť dôležitým krokom. Prvé auto plánujú vyprodukovať v roku 2018. „Dúfam, že veľmi skoro v roku 2018,“ podotkol Speth. Uistil, že napriek brexitu Jaguar Land Rover neopúšťa Európu. „Slovensko leží v srdci Európy a jeho reputácia pre kvalitnú produkciu ho robí výbornou krajinou pre túto investíciu. Slovensko produkuje takmer milión áut ročne a je to krajina, ktorá naozaj víta investície,“ uviedol Speth. Podľa slov britského veľvyslanca na Slovensku Andrewa Gartha za posledné dva roky vzrástol obchod medzi Slovenskom a Veľkou Britániou o 33 percent.

Predseda vlády Robert Fico označil začatie výstavby závodu za veľký úspech Slovenska, ktorý pomôže nielen nitrianskemu regiónu, ale celej krajine. „Mali sme sen vytvoriť jeden špičkový priemyselný park, ktorý by z pohľadu investorov potiahol Slovensko do prvej svetovej ligy,“ povedal premiér. To sa podľa neho aj podarilo. Za posledných deväť mesiacov v Nitre pripravili 470 hektárov pôdy, 31 kilometrov cestnej infraštruktúry a v príprave je špeciálny železničný terminál, ktorý bude napojený aj na medzinárodnú prepravu. Robia sa protipovodňové opatrenia, ktoré budú chrániť Nitru pred tisícročnou vodou. Na prípravu podložia v strategickom parku sa použilo 2,2 milióna ton špeciálnej hmoty. „Denne tu pracovalo 350 – 390 nákladných áut, odpracovalo sa tu 350-tisíc hodín bez pracovného úrazu. Ďalšie náročné štádium bude trvať 24 mesiacov, i keď výkonný riaditeľ Jaguara Land Rover povedal, že by bol rád, keby to bolo aj menej,“ skonštatoval Fico.

Areál automobilky sa bude skladať z 350 300 metrov štvorcových zastavaných budovami a 316 400 metrov štvorcových zaberú komunikácie, parkovacie a spevnené plochy vrátane parkovania hotových vozidiel a skúšobnej dráhy. Ďalších 1 275 100 metrov štvorcových budú tvoriť tzv. „mäkké“ terénne úpravy vrátane rybníkov a externej vybavenosti pre zamestnancov. Dodávky do závodu sa budú zabezpečovať cestnou aj železničnou dopravou. Železnice Slovenskej republiky vybudujú 2,2 kilometra dlhú železničnú vlečku vedúcu pozdĺž uzavretej trate, ktorá prepojí závod s existujúcou traťou v Lužiankach. Železničný terminál bude mať štyri koľaje a bude vybavený dvoma rampami na nakladanie vozidiel. Verejné obstarávanie na výstavbu terminálu intermodálnej dopravy vyhrala firma Strabag, ktorá realizovala aj prvú fázu terénnych úprav strategického parku. Hotový má byť najneskôr do 28. marca 2018.