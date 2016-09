Jaguar spraví zo Slovenska automobilovú superveľmoc

O ďalšie dva roky v roku 2020 sa majú tieto počty zdvojnásobiť. Jaguar má ponúknuť priemerný plat

1 225 eur v hrubom. Tri automobilky, VW v Bratislave, PSA v Trnave a Kia v Žiline, už teraz vyrábajú milión áut ročne, čo zo Slovenska robí automobilovú veľmoc. S Jaguarom sa to ešte zvýrazní, keďže ten by o štyri roky mal vyrábať 136-tisíc áut ročne. Pravdepodobne pôjde o športovo-úžitkové vozidlá vyššej triedy.

Hlavná časť náboru zamestnancov sa má uskutočniť v roku 2017 a 2018. Príchod novej automobilky odoberie časť zamestnancov už fungujúcim automobilovým fabrikám v Bratislave, Trnave a Žiline. "Je vysoký podiel žiadateľov, ktorí už v súčasnosti pracujú v automobilovom priemysle, či už v automobilkách, alebo v sieti dodávateľov. Ak hovoríme o operátoroch výroby, tak ide asi o väčšinu uchádzačov. My však hľadáme skúsených zamestnancov, investujeme do mladých ľudí a školíme zamestnancov, ktorí k nám prídu z iných oblastí,“ povedal operatívny riaditeľ Jaguara Land Rover v Nitre Alexander Wortberg.

Automobilka zatiaľ všetky žiadosti nespracovala. Koncern si vyberie len tých najlepších uchádzačov. "Musia mať tú správnu kvalifikáciu a istý stupeň zručnosti. Určite chceme investovať do rôznych miestnych projektov zameraných na vzdelávanie predovšetkým mladých ľudí. Radi by sme tiež časom na Slovensku vychovali novú generáciu automobilových inžinierov,“ uvádza Wortberg.

Britské médiá ešte pred výsledkami referenda špekulovali, že odchod Veľkej Británie z Európskej únie zastaví investíciu Jaguar Land Rover na Slovensku. Nakoniec sa nič také nestalo a pre britskú automobilku je, naopak, výhodné mať automobilový závod priamo v Európskej únii.

"Slovensko leží v srdci Európy a jeho reputácia pre kvalitnú produkciu ho robí výbornou krajinou pre túto investíciu. Slovensko produkuje takmer milión áut ročne a je to krajina, ktorá naozaj víta investície,“ povedal Ralph Speth, riaditeľ koncernu Jaguar Land Rover, ktorý ubezpečil, že koncern na Slovensku ostáva aj napriek brexitu.

Až 31 km ciest pre Jaguar

Premiér Robert Fico označil investíciu za obrovský úspech. „Mali sme sen vytvoriť jeden špičkový priemyselný park, ktorý by z pohľadu investorov potiahol Slovensko do prvej svetovej ligy,“ povedal. V Nitre už pripravili 470-hektárový pozemok s 31 kilometrov cestnej infraštruktúry a v príprave je špeciálny železničný terminál, ktorý bude napojený aj na medzinárodnú prepravu. Zároveň sa budujú protipovodňové opatrenia, ktoré majú chrániť Nitru pred tisícročnou vodou. „Denne tu pracovalo 350 – 390 nákladných áut, odpracovalo sa tu 350-tisíc hodín bez pracovného úrazu. Ďalšie náročné štádium bude trvať 24 mesiacov, i keď výkonný riaditeľ Jaguara Land Rover povedal, že by bol rád, keby to bolo aj menej,“ skonštatoval Fico.

Britský koncern Jaguar Land Rover plánuje pri Nitre preinvestovať 1,406 miliardy eur. Samotná automobilka pripúšťa, že môže mať problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. "Treba si uvedomiť, že my nevytvárame iba niekoľko stoviek pracovných miest, ale naša investícia vytvára násobky týchto miest. Je aj na slovenskej vláde a ďalších zainteresovaných stranách, aby dokázali tento problém riešiť. My sami chceme spraviť maximum pre výchovu kvalifikovaných pracovníkov,“ dodáva Wortberg.

Miera evidovanej nezamestnanosti je dnes v Nitre na úrovni 6,2 percenta. "Spustenie výroby v automobilke Jaguar Land Rover zvýši tlak na rast miezd v regióne. Lenže všetko má svoje limity a nakoniec sa to môže skončiť tak, že elektrotechnické firmy sa zbalia a odídu preč. Na Slovensku je pritom stále dosť ľudí bez práce,“ povedal viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu Juraj Borgula.

Dôsledky na iné fabriky

Jedným z najväčších zamestnávateľov v nitrianskom priemyselnom parku je elektrotechnická firma Foxconn Slovakia. Platy vo fabrike sú nižšie ako tie, čo ponúka Jaguar. Podnik ešte v roku 2015 takto reagoval pre denník Pravda na príchod automobilky Jaguar Land Rover.

„S príchodom nového zamestnávateľa a jeho dodávateľov sa určite zmení situácia na trhu práce v našom regióne,“ povedala vtedy Eva Vrábelová, špecialistka firemnej komunikácie Foxconnu. Minister hospodárstva Peter Žiga v júni v rozhovore pre Pravdu povedal, že je na Foxconne, kde bude mať svoju fabriku. "Keby sa Foxconn nachádzal niekde pri Svidníku alebo Stropkove, regiónu by to pomohlo,“ dodal Žiga.

Fabrika sa už v minulosti sťahovala z Trnavy, kde pôsobí automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia, do priemyselného parku pri meste Nitra. Foxconn je najväčším dodávateľom LCD televízorov pre európsky trh. Súčasná výroba podľa webovej stránky združuje montáž LCD televízorov a výrobu dosiek plošných spojov SMT technológiou.

Slovensko v boji o získanie automobilového závodu Jaguar Land Rover porazilo susedné Poľsko a Mexiko. Práve tieto tri štáty boli v úzkom finále o získanie top investície. Okrem štátnej podpory v prospech Slovenska hral rozvinutý automobilový priemysel. Už dnes sa v domácej ekonomike živí výrobou automobilov 100-tisíc ľudí.

Najväčšia domáca automobilka bratislavský Volkswagen už dnes vyrába karosérie spájaním ocele a hliníka. Zavedenie tejto technológie pri výrobe prémiových vozidiel potvrdil aj Jaguar Land Rover.

Britská automobilka Jaguar Land Rover predá v Európskej únii približne každý piaty vyrobený automobil. Akcie britskej automobilky vlastní indický automobilový koncern Tata Motors. Časť európskych politikov sa zasadzuje za sťaženie prístupu na spoločný trh po tom, čo Veľká Británia definitívne opustí Európsku úniu. Dôvodom je, že ak by Veľká Británia na odchode zarobila, vypuknú aj v ďalších štátoch referendá o odchode z Európskej únie. Prípadné zavedenie obchodných cieľ zdraží autá dovážané z Veľkej Británie do Európskej únie. Áut vyrobených priamo na Slovensku sa však žiadne clá týkať nebudú, lebo Slovensko je aj naďalej plnohodnotným členom Európskej únie.