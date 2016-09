Králi pesticídov sa spoja, Bayer kúpi Monsanto za 66 miliárd USD

Informoval o tom v stredu spravodajský portál bbc.com s tým, že firmy potvrdia dohodu neskôr počas dňa. Podľa medializovaných informácií má Bayer za jednu akciu konkurenčnej firmy zaplatiť 129 USD. Predchádzajúcu ponuku z 5. septembra na úrovni 127,50 USD za akciu Monsanto odmietol, v tom čase však informoval, že s Bayerom pokračuje v „konštruktívnych rokovaniach“. Bayer pôvodne oslovil Monsanto s návrhom na prevzatie tento rok v máji, kedy firmu ocenil na 62 mld. USD.

Prevzatím amerického producenta osív firmou Bayer by vznikol najväčší dodávateľ pre poľnohospodársky trh na svete so silným zastúpením v USA, Európe aj Ázii. V máji Bayer predpokladal, že celoročný zisk zlúčeného podniku by sa vďaka synergickým efektom po troch rokoch zvýšil o približne 1,5 mld. USD.