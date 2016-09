MMF schválil miliardovú injekciu pre Ukrajinu

Ukrajinský prezident Petro Porošenko rozhodnutie privítal. Svet uznáva, že Ukrajina uskutočňuje reformy, uviedol.

Podľa šéfky MMF Christine Lagardeovej vykazuje Ukrajina vítané známky oživenia bez ohľadu na ťažké vonkajšie podmienky a vážnu hospodársku krízu. Aktivita oživuje, inflácia rýchlo ustupuje a dôvera sa zlepšuje. Rastú hrubé zahraničné rezervy a bankové vklady. Ekonomický rast by sa mal ďalej zvyšovať.

Lagardeová tiež varovala, že ukrajinské úrady by sa mali vyhnúť zmenám v daňovej politike, ktoré by spôsobili vyšší deficit. Krajina by sa mala zamerať na zlepšenie daňovej a colnej správy. Dôležitá je tiež dôchodková reforma, ktorá by znížila obrovský štrukturálny deficit dôchodkového fondu a pomohla znížiť fiškálny deficit a verejný dlh.

„Pozitívne rozhodnutie MMF je dôkazom, že svet uznáva, že reformy na Ukrajine sa uskutočňujú, že na Ukrajine sa dejú reálne a pozitívne zmeny a že krajina sa uberá správnym smerom,“ vyhlásil Porošenko.

Dodal, že rozhodnutie MMF pomôže udržať stabilný kurz ukrajinskej hrivny a prispeje k makroekonomickej stabilizácii, napísala agentúra Reuters.

Štvorročný úverový program pre Ukrajinu v objeme 17,5 miliardy USD schválil fond v marci 2015. Krajina doteraz dostala 7,62 miliardy USD.