Slovensko dá svetu v zime nový Citroën C3

Do nového modelu C3 investoval koncern 80 miliónov eur. Celkovo putovala na Slovensko v rámci investícií už viac ako miliarda eur.

„Za desať rokov sme v Trnave vyrobili viac ako dva milióny áut,“ povedal na svetovej predpremiére novej generácie C3 v Trnave generálny riaditeľ trnavskej fabriky Rémi Girardon.

V nasledujúcich troch rokoch chcú v Trnave zvýšiť objem výroby na 360-tisíc kusov ročne. Ťahúňom má byť nový model. Sľubujú si od neho, že v roku 2018 bude tvoriť až polovicu produkcie.

Do nového modelu investoval koncern 80 miliónov eur. Celkovo putovala na Slovensko v rámci investícií už viac ako miliarda eur. PSA má s čerstvým modelom ambície aj v oblasti predaja. Ako zdôraznila šéfka značky Citroën Linda Jackson, má ísť o najpredávanejšie vozidlo.

Trnavská fabrika je dnes producentom troch modelov: Citroën C3 Picasso, Peugeot 208 a najnovšie sa začalo aj s výrobou nového modelu C3.

Automobilka sa pripravuje na rozbehnutie štvrtej víkendovej zmeny, s ktorou vznikne asi 800 nových pracovných miest. Počet zamestnancov by tak mal stúpnuť na 4¤300. So spustením ráta od januára budúceho roka.

„Prípravy už finišujú. Momentálne sa podpisujú zmluvy s internými zamestnancami, ktorí sa rozhodli prestúpiť na víkendový režim,“ povedal riaditeľ ľudských zdrojov v PSA Ľubomír Kollár. Ponuka má podľa jeho slov osloviť skôr menšinovú populáciu, teda študentov či ľudí, ktorí sa chcú starať o rodinu.

Pritiahnuť by mohla aj ľudí zo vzdialenejších regiónov, čím by sa podporila mobilita pracovnej sily. Záujem týchto skupín potvrdil aj nezáväzný prieskum prostredníctvom pracovných agentúr. Automobilka chce dať šancu dlhodobo nezamestnaným. Do záverečnej fázy smeruje podľa Kollára spoločný projekt s úradom práce.

Zavedenie nového typu zmeny súvisí aj s príchodom britskej automobilky Jaguar Land Rover do nitrianskeho regiónu. Z trnavského automobilového centra už odišli najmä ľudia z technických a čiastočnej aj z manažérskych pozícií. Jaguar spustí výrobu o dva roky.

Premiér Robert Fico v Trnave v stredu zdôraznil, že vlani sa u nás vyrobilo viac ako milión hotových vozidiel. „Ak to prerátame na počet obyvateľov, tak sme svetová jednotka,“ zdôraznil s tým, že práve automobilový priemysel pomohol krajine počas krízy. Na druhej strane oponenti upozorňujú, že nadviazanosť na jedno odvetvie prináša riziká, keďže kríza nemusí všade udrieť rovnako. Počas krízy po roku 2008 automobilky nechávali ľudí sedieť doma, ale plat dostávali a neskôr si ho odpracovali.

Nový model C3 ponúka až 36 rôznych farebných kombinácií strechy a karosérie a k tomu štyri typy interiérového vyhotovenia. Vozidlá môžu byť aj s takzvaným airbumpom, teda so vzduchovými kapsulami na dverách.

„Auto, ktoré si zákazník vyskladá, možno nikto iný na Slovensku mať nebude,“ povedal generálny riaditeľ značiek Peugeot a Citroën na Slovensku Matúš Paľa. Model prináša aj nové technológie. „Svetovú premiéru má v sériovom vozidle zabudovaná full HD kamera, ktorá umožňuje snímať priestor pred vozidlom, a pomocou aplikácie môžu ľudia zdieľať zážitky z ciest na sociálnych sieťach,“ vysvetlil Paľa s tým, že technológia môže byť nápomocná napríklad aj pri nehode.

Z výrobných liniek trnavského závodu bude tak na cesty vychádzať už štvrtý model v poradí. Automobilka začínala v „malom Ríme“ s modelom Peugeot 207. Približne po šiestich rokoch s jeho výrobou skončila. Stalo sa tak v máji 2012, keď závod nabehol na trojzmennú prevádzku.