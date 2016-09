Jaguar už berie ľudí trnavskej automobilke

"Už niekoľkí ľudia prestúpili do konkurenčnej firmy a pravdepodobne to nekončí. Odišli nám inžinieri, ľudia s technickými znalosťami, perfektne zaškolení, aj niektorí manažéri. Je to škoda, ale aj výzva, aby sme ich dokázali plnohodnotne nahradiť. Každý odchod bolí, na druhej strane každý odchod znamená šancu pre nových ľudí,“ povedal Kollár.

Trnavská automobilka mieni podľa neho svojim ľuďom na jednej strane ponúknuť také podmienky, aby sa im oplatilo zostať, na druhej strane dá šancu novým a mladým ľuďom na kariérny rast. To, že si ľudia môžu prácu vyberať, spôsobuje podľa Kollára pri napätom pracovnom trhu vrásky ľuďom, ktorí zodpovedajú za ľudské zdroje, na druhej strane to považuje za dobrú správu pre Slovensko.

Trnavská automobilka momentálne štartuje nábor na získanie ľudí do štvrtej, víkendovej zmeny, ktorú plánuje zaviesť začiatkom budúceho roku. Vznikne okolo 800 nových pracovných miest, z toho 570 pre operátorov vo výrobe a logistike, 170 pre kvalifikovaných robotníkov, 46 pre majstrov a technikov a osem manažérov. V súčasnosti automobilka v Trnave zamestnáva 3 500 ľudí. Ponuka víkendových zmien by podľa Kollára mohla osloviť aj ľudí zďaleka. Automobilka chce dať v určitej miere šancu aj dlhodobo nezamestnaným.

Automobilka PSA Groupe Slovakia v Trnave vlani vyrobila viac ako 303-tisíc vozidiel, v roku 2018 má výroba narásť až na 360 tisíc vozidiel. S prípravami na spustenie štvrtej zmeny začala už v decembri minulého roku, s masívnym náborom začne v najbližších dňoch. Impulzom na zavedenie štvrtej zmeny bol rast dopytu po aktuálne vyrábaných modeloch Peugeot 208 a Citroën C3 Picasso, no predovšetkým potvrdenie výroby nového modelu citroën C3 v Trnave. Jeho sériová výroba začína v týchto dňoch, prvé autá sa k zákazníkom majú dostať v novembri.