Na obchvat Zvolena sú tri návrhy riešenia, mestu sa nepáčia

Jeho výstavba roky mešká, dopravná situácia na Lučeneckej ceste sa stáva čoraz zložitejšou. Pre mesto prichádza možnosť riešenia, aká sa pravdepodobne nezopakuje dlhé obdobie. Radnica by sa mala rozhodnúť medzi tromi variantmi. Prvým je tunel popod terajšiu Lučeneckú cestu, druhým dva južne umiestnené tunely, z ktorých jeden vedie popod Pustý hrad a druhý popod sídlisko Sekier a treťou možnosťou, najjužnejšou, je takmer celá cesta zakopaná pod zemou popod vrch Javorie.

"Očakávali sme najmä návrat k najvýhodnejšiemu severnému variantu, v ktorom by rýchlostná cesta viedla medzi Sliačom a Zvolenom. Žiaľ, nestalo sa, no určite sa ešte pokúsime vyvinúť tlak, aby sa tento stav prehodnotil,“ komentovala predložené návrhy primátorka mesta Lenka Balkovičová.

Magistrát predložil ponúkané varianty odborníkom, ktorí ich dôkladne preskúmajú. „Podzemný prieťah Lučeneckou cestou, teda variant, podľa ktorého by rýchlostná cesta viedla tunelom popod terajšiu cestu, znamená pomerne veľký zásah do terajšieho dopravného systému mesta. Taktiež musíme citlivo pozerať na situáciu Sekierčanov, cieľom je zlepšiť ich dostupnosť do centra mesta. Určite k nemu v tomto duchu sformulujeme nemálo pripomienok,“ uviedla ďalej primátorka.

Pripomienky má magistrát aj k južným variantom, tie samotné však nie sú z hľadiska existujúceho dopravného systému až tak problémové. Otázkou opäť ostáva riešenie na Sekieri, kde by sa museli zbúrať aj niektoré domy, čo je podľa primátorky problém. V prípade najjužnejšej alternatívy ide asi skôr o teoretickú úvahu. Takmer celý by viedol pod zemou, čo by celú stavbu mnohonásobne predražilo.

Rozhodovanie nebude pre mesto jednoduché. „Situácia je taká, že tu máme podzemný prieťah popod Lučeneckú cestu a dva južné varianty, ktoré nám však neriešia bolestivú dopravnú situáciu v centre mesta. Južné cesty totiž nebudú využívať vodiči v smere Banská Bystrica – Detva, opäť si budú skracovať cestu cez mesto, čo je problém už dnes. Pôjde o ťažké rozhodnutie, v ktorom bude určite zohrávať úlohu aj fakt, že ak by sme odmietli všetky možnosti, môžeme do budúcnosti očakávať ešte väčší nárast dopravy cez Lučeneckú cestu. A to by znamenalo prehĺbenie súčasného problému. V tejto situácii naozaj máme o čom premýšľať. Kľúčové ostáva zlepšiť situáciu Sekierčanov a tiež dopravnú situáciu samotného mesta, tomu podriaďujeme celý ďalší postup,“ uzavrela zvolenská primátorka.

Informácie poskytol agentúre SITA hovorca zvolenského magistrátu Martin Svatuška.