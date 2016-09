S&P vrátila rating Maďarska do investičnej kategórie

Hlavný úverový rating Maďarska S&P zlepšila na stupeň BBB- z doterajšej známky BB+. Agentúra tým odmenila vládu premiéra Viktora Orbána za ekonomickú politiku, ktorá bola síce v očiach medzinárodných inštitúcií a ratingových agentúr kontroverzná, obnovila ale silný hospodársky rast a stabilizovala verejné financie.

S&P zlepšila rating Maďarska už vlani v marci, prvýkrát od série jeho degradácií v roku 2011. Doteraz bola ale táto známka stále v takzvanej špekulatívnej kategórii, čo znamená, že do maďarských štátnych dlhopisov nemohli investovať niektoré skupiny investorov. V máji zvýšila rating Maďarska do investičnej kategórie ako prvá agentúra Fitch.

Od S&P čakali finančné trhy tento krok o dosť neskôr, správa tak výrazne posilnila kurz forintu. Zvýšenie ratingu zrejme zrazí výnosy vládnych dlhopisov, pretože ich teraz budú môcť kupovať aj investori, ktorí musia investovať len do bezpečných cenných papierov, povedali obchodníci agentúre Reuters.

Krok S&P môže posilniť domácu i zahraničnú pozíciu Orbána a jeho vlády. Orbán po svojom nástupe do čela krajiny v roku 2010 naštartoval neortodoxnú ekonomickú politiku a napriek rizikám plynúcim z vysokého zahraničného dlhu ukončil rokovania s Medzinárodným menovým fondom (MMF). Ratingové agentúry na to reagovali výrazným zhoršením ratingu Maďarska, čo Budapešť ostro kritizovala.

Minister hospodárstva Mihály Varga v piatok povedal, že zvýšenie ratingu S&P bolo „veľmi oneskorené“. „Dobrý výkon maďarskej ekonomiky priniesol ovocie. Trh tento krok urobil už dávno a teraz sa vraciame do kategórie, kam sme už nejaký čas patrili,“ povedal Varga na tlačovej konferencii. Dodal, že tretia veľká ratingová agentúra Moody's Investors Service by mohla vrátiť rating Maďarska do investičnej kategórie v novembri, keďže plánuje revíziu svojho hodnotenia.

Výhľad ratingu ponechala S&P stabilný. Agentúra konštatovala, že hospodársky rast potiahne súkromná spotreba, ktorú podporuje rastúce zamestnanosť a príjmy obyvateľstva. Vďaka zlepšeniu ekonomiky získala Budapešť stabilné verejné financie, zatiaľ čo vládne náklady na obsluhu dlhu postupne klesajú, oznámila S&P.

Agentúra očakáva, že maďarská ekonomika porastie do roku 2019 v priemere o 2,5 percenta ročne. Štátny dlh dovtedy klesne na zhruba 70 percent hrubého domáceho produktu (HDP) z vlaňajších 75 percent HDP.

Ratingová agentúra tiež uviedla, že od konca minulého desaťročia, keď musela Budapešť požiadať Európsku úniu a MMF o finančnú pomoc, sa ekonomická a finančná situácia Maďarska výrazne zlepšila. Podľa S&P by vonkajšia finančná situácia krajiny mala zostať naďalej dobrá. Maďarsko je najzadlženejšou krajinou strednej Európy, čo dlhodobo podkopávalo jeho pozíciu u investorov a ratingových agentúr.

Maďarská centrálna banka na jar zvýšila odhad rastu ekonomiky na tento rok na viac ako tri percentá z pôvodnej prognózy 2,3 percenta. Vláda v rozpočte na tento rok počíta s rastom HDP o 2,5 percenta.

Úverový rating je základným vodítkom pre investorov. Zlepšenie ratingu môže príslušnému dlžníkovi znížiť náklady na nové úvery.