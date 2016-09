Šéfka Citroënu: V súčasnosti Trnave veríme

V Trnave sa začína výroba jedného z najdôležitejších modelov značky Citroën. Koľko kusov nového modelu C3 budete na Slovensku ročne vyrábať?

Všetko závisí od vývoja. V tomto momente ešte len začíname. Myslím si, že časom môžeme vyrábať 180-tisíc kusov ročne. Naším cieľom je dosiahnuť najlepší trhový podiel v Európe, ktorý sme v minulosti mali so staršou generáciou. To znamená, že jeden z našich piatich top predajov v rámci značky Citroën je práve predaj C3. Takže 180-tisíc je pravdepodobne limit. Z predchádzajúcej generácie sme celkovo predali 3,5 milióna kusov.

Bude sa nový model C3 vyrábať len na Slovensku?

V tomto momente sa C3 vyrába len na Slovensku v Trnave. Inde ho začneme vyrábať, len keď sa presunieme do iného regiónu, na iný trh. Občas to dáva zmysel, že keď vstúpime na nový trh, autá začneme vyrábať priamo tam. Nateraz však vyrábame C3 len na Slovensku, pretože predaje očakávame najmä v Európe.

Akú úlohu vo výrobe automobilu hrá cena práce zamestnancov automobilky?

Spolu s produktivitou v našich fabrikách je cena práce extrémne dôležitá.

Môžeme sa teda obávať, že jedného dňa sa rozhodnete, že zo Slovenska odchádzate za lacnejšou pracovnou silou do inej krajiny?

V súčasnosti do fabriky v Trnave investujeme a spúšťame výrobu nového modelu C3. Dokazuje to dôveru, ktorú do tejto fabriky vkladáme. Ktovie, čo sa stane o 25 rokov? Ja to neviem. Práve teraz je však najdôležitejším faktom, že u vás začíname vyrábať nový Citroën C3, ktorý je pre nás najpredávanejším autom v Európe. Veríme tejto fabrike. Kvalita, ktorú v Trnave dosahujeme, je na najvyššej úrovni.

Existujú však obavy z robotizácie. Je možné vyrábať autá úplne bez ľudí, len prostredníctvom robotov?

Ak sa dostaneme ku kontrole kvality, tak jej podstatná časť musí prebehnúť manuálne. Len ľudské oko a ľudská ruka dokážu rozpoznať problémy a nedokonalosti. Nemyslím si, že ľudí je možné úplne nahradiť. Možno v tých najťažších úlohách.

V roku 2008 svet zasiahla finančná kríza. Ako zmenila automobilky?

Zmenila ich dramaticky a upravila aj počet hráčov na trhu. Mnoho výrobcov sa zoštíhlilo a popresúvalo fabriky na nové miesta. Koncern PSA prešiel zmenami, ktoré ho posilnili. Prehodnotili sme, ako vyvíjame vozidlá, ako ich predávame a podobne. Výrobcovia musia pozerať na mnoho aspektov výroby omnoho pozornejšie ako predtým.

Sú teda automobilky pripravené na prípadnú ďalšiu krízu?

Myslím si, že sme v lepšej pozícii. Náš koncern je omnoho viac flexibilný a pripravený reagovať, ako bol pred piatimi až desiatimi rokmi.

Automobilový trh sa dramaticky mení. V čom je rozdiel medzi autami a požiadavkami zákazníkov spred desiatich rokov a dnes?

Vidíme tu niekoľko aspektov. Prvý je typ áut, ktoré ľudia požadujú. Na akýkoľvek trh sa pozrieme, vidíme nárast vozidiel SUV. Citroën na to myslí a v najbližších dvoch až troch rokoch plánuje predstaviť dva nové SUV modely. Druhou zmenou je to, čo ľudia požadujú. Urobili sme mnoho prieskumov a zistili sme, že ľudia v autách trávia omnoho viac času ako v minulosti. Požadujú väčší komfort. Naším cieľom v Citroëne je, aby sa zákazníci v našich autách cítili ako doma na sedačke. Ďalším dôležitým faktorom je konektivita v aute a jednoduchosť ovládania.

Prečo majú ľudia stále väčší záujem o SUV? Tieto autá sú väčšie, zaberajú viac miesta a majú vyššiu spotrebu. Zdá sa, že by mali byť v rozpore so súčasným trendom.

Myslím si, že je to o pocite bezpečnosti, ktorú prináša vyššia pozícia v aute. Nie som si istá, či ľudia v skutočnosti pohon všetkých kolies aj používajú, no ide o ten pocit, že ho majú. Myslím si, že je to trend, ktorý sa čoskoro bude stabilizovať a následne postupne rásť.

Čo je palivom budúcnosti?

Zákazníci sú rozdielni. Musíme vyvíjať nové generácie benzínových a naftových motorov. Rovnako však v tom istom čase vyvíjame aj hybridné pohony a elektrické vozidlá. Pre nás to teda znamená vytváranie viacerých možností.

Zaznievajú však hlasy, že jedného dňa budú existovať len elektromobily. Je to možné?

Možné to je. Ale myslím si, že je to ešte ďaleko. Preto vyvíjame aj elektrické pohony a máme oči stále otvorené.

Čo je v súčasnosti hlavnou otázkou pri vývoji auta pre automobilky? Sú to emisné limity, ktoré moderné autá musia spĺňať?

Myslím si, že je to otázka, na ktorú sa nedá odpovedať, no musíme na ňu odpovedať. Vo všetkom musia existovať pravidlá. Je to fakt, ktorý nemôžeme ignorovať. Najväčšie výzvy, ktorým automobilky čelia, sú iné. Budú v budúcnosti chcieť zákazníci vlastniť autá? Ako budú v budúcnosti zákazníci dané autá kupovať? Budú nakupovať on-line alebo budú stále chodiť k predajcom?

Európska únia však nariaďuje emisné limity, ktoré automobilky jednoducho musia plniť. Je pre výrobcov reálne plniť stále sa sprísňujúce limity?

Je to stále ťažšie a ťažšie, ale musíme. Nemáme na výber. Automobilky nevytvárajú pravidlá.

VW tiež splnil emisné limity, len podvodným spôsobom. Čo si o tom myslíte?

Ak máte pravidlo, musíte ho splniť. Mne neprináleží hodnotiť, čo VW urobil a čo nie. Z nášho pohľadu je Citroën úplne transparentný. Dieselgate zničil kredibilitu a dôveru v automobilový svet. Preto musíme viac dbať na budovanie dôvery s našimi zákazníkmi. Predstavili sme nový test, ktorý hovorí o tom, koľko paliva automobil spotrebuje v reálnej premávke. Údaje sú merané treťou nezávislou stranou. Emisné testy v Európe sa menia od roku 2017. My však pridávame test, ktorý overí auto zo zákazníckeho pohľadu. Zistíme, akú má auto spotrebu s batožinou v kufri, na širokom spektre ciest a podobne.

Predaje naftových motorov klesajú. Môžeme povedať, že tieto agregáty umierajú a postupne zmiznú z trhu?

Je evidentné, že predaje klesajú. Pozrime sa na francúzsky trh, kde naftové motory dominujú. Pred piatimi rokmi sme predávali 70 percent automobilov s naftovým motorom. Za päť rokov však podiel klesol o päť percent a dnes sme na úrovni 65 percent. K poklesu dochádzalo aj pred samotnou kauzou automobilky VW. Či pokles bude pokračovať, závisí od názoru verejnosti a od spôsobu, akým médiá budú ovplyvňovať názor na tieto motory. Navyše mnohé mestá autá s týmito motormi do svojho centra nechcú púšťať. Úplné zmiznutie trhu neprebehne plošne. Závisí to od rôznych častí sveta a trhov.

Veľká Británia vystupuje z Európskej únie. Čo to znamená pre vás ako pre automobilu?

Brexit je ťažká téma. Veľká Británia ešte nevystúpila a v tomto momente stále panuje neistota. Kvôli tomu sme napríklad v krajine museli zdvihnúť ceny. V súčasnosti ešte nevieme, kedy Veľká Británia vystúpi, a tiež nepoznáme podmienky vystúpenia. Británia je pre Citroën tretím najväčším trhom.

Koľko automobilka priemerne zarobí na jednom predanom aute?

Tieto informácie vám nemôžem povedať. Je to finančne citlivá otázka. Navyše číslo závisí od toho, o aké auto ide, o aký trh, o akú verziu auta. Iné zisky má automobilka pri predaji malého auta a iné pri predaji prémiového vozidla.

Prečo prémiové automobily lepšie odolávajú krízam a pokles ich predajov nie je taký výrazný?

Počas krízy sa do finančných problémov pravdepodobne dostáva najmä stredná vrstva ľudí. Tí bohatší pravdepodobne krízu na vlastnej koži cítia menej.

Mestá zakazujú vo svojich centrách pohyb starším automobilom. Je to správny krok?

Je to správne z hľadiska životného prostredia. Mali by sme však nájsť riešenie pre autá, ktoré nezaťažujú životné prostredie.

Automobilky vyvíjajú autonómne vozidlá. Skutočne sa z áut jedného dňa stanú len „osobné autobusy“, ktoré nebudeme musieť šoférovať?

Možno. Pravdepodobne sa stane osobnou voľbou, či chceme šoférovať, alebo nie. Ja osobne rada šoférujem. Možno by som chcela čiastočne autonómne vozidlo, ktoré by prevzalo nad sebou kontrolu na nudných úsekoch. Určite budú ľudia, ktorí nechcú šoférovať autá, ale na druhej strane určite budú aj ľudia ako my, ktorí sa riadenia auta nevzdajú.

Prečo mladí ľudia v súčasnosti netúžia po autách tak ako v minulosti? Vnímate tento trend?

Závisí to od toho, o akom regióne hovoríme a o vekovej skupine. Podľa prieskumov vo Francúzsku ľudia vo veku 25 až 35 chcú ako prvé šťastnú rodinu, ako druhé vlastný dom a na treťom miesto je vlastníctvo auta. Nemôžeme povedať, že všetci mladí nechcú autá. Na vidieku však nemôžeme existovať bez áut, pretože verejná doprava nepokryje celú potrebu cestovania. V Paríži napríklad áno.

Budú sa autá v budúcnosti viac prenajímať?

Hovoríme, že nie je všetko o vlastnení auta, ale o prístupe k nemu. Preto predstavujeme systém prenájmu áut, kde zákazníci budú môcť prenajímať svoje autá. V budúcnosti sa budú možno prenajímať autá podobne ako bicykle vo veľkých mestách. Niektorým ľuďom bude stačiť prístup k autu počas špecifického časového obdobia a nepotrebujú ho vlastniť.