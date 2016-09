Zatepľovanie budov predraží poplatok

Obce snahu dodatočne zdaniť veľkých investorov vítajú. V prípade zatepľovania sa však poplatok javí ako zvláštny. Satelit Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob asi 25 kilometrov o Bratislavy „zdobí“ zástavba rodinných domov. V obci chýba občianska vybavenosť a domáci majú problémy s pripojením na kanalizačnú sieť. Tamojších obyvateľov trápia tiež ranné zápchy do hlavného mesta, keďže budovanie infraštruktúry zostalo na pleciach obce. Súčasný starosta Radovan Benčík obviňuje z dnešného stavu obce developerov. „V obci sa naposledy menil územný plán v roku 2009 a odvtedy nikto neschválil žiadnu novú výstavbu. Ak by chcel u nás v súčasnosti stavať nový developer, pôjde to až po dohode, že prispeje obci na cesty, školu, škôlku, cyklotrasu alebo kanalizáciu. Nemôže to byť ako voľakedy, že developer sa len ,nabalí` a odíde preč,“ dodal Benčík.

Opakovaniu chýb z minulosti má predísť zavedenie zákonného poplatku, ktorý vymeria obec developerovi ako daň za to, že do prostredia prináša „záťaž“. Výšku poplatku určí obec podľa zastavanej plochy, najmenej však 10 a najviac 35 eur za štvorcový meter pre všetky stavby. Výnimkou sú rodinné domy s rozlohou do 150 m2 a drobné stavby do 25 m2. Peniaze môže obec použiť na svoj ďalší rozvoj, predovšetkým na budovanie infraštruktúry a potrebnej občianskej vybavenosti.

Keďže sa poplatok vzťahuje na stavebné povolenie, náklady sa zvýšia aj obyvateľom napríklad pri zatepľovaní bytoviek. „Poplatok považujeme za principiálne dobrú myšlienku na transparentné financovanie rozvoja verejnej infraštruktúry. Bohužiaľ, existujúca úprava tento potenciál poplatku nemôže naplniť. Zavedením poplatku mestá a obce na svojom území o 5 až 30 percent predražia výstavbu a nelogicky aj obnovu budov a podporia ďalší rozvoj suburbanizácie, keďže malé rodinné domy sú od poplatku oslobodené,“ povedal Peter Robl zo Slovenskej rady pre zelené budovy.

Podľa údajov Združenia pre zatepľovanie budov je na Slovensku v súčasnosti takmer 56 percent obnovených bytoviek. Zatepľovanie panelákov podporuje aj štát prostredníctvom zvýhodnených úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vláda súčasne začala s udeľovaním dotácií aj na zatepľovanie rodinných domov, keďže zrekonštruovaných je aktuálne necelých 31 percent. Na zateplenie rodinného domu môžu domácnosti získať príspevok až vo výške 6¤500 eur. „Zatepľovanie je potrebné vykonať, aby sa predĺžila životnosť budovy a zabezpečila bezpečnosť pri užívaní. Zateplením prispievajú vlastníci aj k lepšiemu vzhľadu obcí, preto si myslím, že by mali byť od takéhoto poplatku oslobodení,“ uviedla predsedníčka OZ Združenie pre zatepľovanie budov profesorka Zuzana Sternová.

Realitní makléri tvrdia, že poplatok predraží ceny nových bytov. „Nemyslím si, že by napríklad developeri chceli zaplatiť poplatok z vlastného vrecka, a preto sa budú snažiť premietnuť ho do vyššej ceny bytov a nechajú ho vlastne zaplatiť klientom. V konečnom dôsledku to najviac pocíti práve občan a jeho peňaženka,“ pokračoval majiteľ realitnej kancelárie RE/MAX Absolute v Bratislave Alexander Krajňak. Na druhej strane developeri si medzi sebou konkurujú, čo ich limituje pri zvyšovaní cien. Ceny nových bytov sú už teraz vysoké, aj keď mnohí ľudia ich pri lacných hypotékach akceptujú.

Poplatok má nadobudnúť účinnosť od prvého novembra. Opoziční poslanci síce predložili v parlamente návrh na jeho zrušenie, no slovenské obce s ním v rámci svojho rozpočtu už dnes počítajú. „Keďže niektoré obce sa momentálne pripravujú na zavedenie poplatku, až aplikačná prax ukáže, do akej miery tento poplatok pomôže dosiahnuť očakávané zámery,“ uzavrel výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.