Bývalá NDR nedosahuje úroveň západnej časti Nemecka

Aj keď na začiatku októbra uplynie od zjednotenia krajiny 26 rokov, stále pretrvávajú významné rozdiely v hospodárskej výkonnosti, zamestnanosti a výšku platov v jednotlivých častiach štátu. S odvolaním sa na pripravovanú vládnu správu o stave nemeckej jednoty to napísal denník Sächsische Zeitung.

Hrubý domáci produkt v nových spolkových krajinách dosahuje 72,5 percenta západonemeckej úrovne. Preto bývalá NDR zápasí s nižšími platmi, ktoré dosahujú 81 percent západonemeckého priemeru, s vyššou nezamestnanosťou a spolkové krajiny majú menšie daňové príjmy.

Pripravovaná vládna správa ukazuje, že domácnosti na východe sú chudobnejšie ako tie západné. Kým celková hodnota hnuteľného aj nehnuteľného majetku priemernej domácnosti v starých spolkových krajinách je 140 000 eur, na území bývalej NDR to je 61 000 eur.

Podľa ekonómov majú nové spolkové krajiny problém predovšetkým so štruktúrou svojho hospodárstva, pretože na území niekdajšej NDR nesídlia žiadne veľké priemyselné podniky. Problematická je aj nízka hustota zaľudnenia v porovnaní so západom, ktorú ešte zvýraznila masová emigrácia do starých spolkových krajín v 90. rokoch.