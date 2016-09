Europoslanci chcú presadiť vlaky zadarmo pre mladých v Európe

Ako v pondelok napísal nemecký denník Die Welt, niekoľko europoslancov pripravuje návrh, ktorý by to umožnil. Nápad má podľa denníka podporu niekoľkých poslaneckých frakcií.

S návrhom prišiel nemecký europoslanec Manfred Weber z Európskej ľudovej strany. Podľa neho by každý občan Európskej únie dostal pri dovŕšení 18 rokov lístok zvaný Interrail Ticket. Ten v súčasnosti stojí od 200 do 479 eur a umožňuje neobmedzené cestovanie po európskej železnici na päť dní až mesiac v závislosti od ceny.

„Chceme našej mládeži odovzdať túto úžasnú Európu. Každý mladý Európan by mal k 18. narodeninám dostať Interrail Ticket, aby mohol objaviť krásu a rozmanitosť Európy,“ uviedol Weber.

K návrhu sa podľa Die Welt priaznivo postavili aj zástupcovia európskych Zelených a liberálov. Podpredseda európskeho parlamentu z Aliancie liberálov a demokratov pre Európu (ALDE) Alexander Lambsdorff povedal, že by podporil financovanie návrhu z rozpočtu EÚ. Vzhľadom na to, že každý rok dovŕši 18 rokov približne 5,4 milióna Európanov, celkové ročné náklady by boli okolo 1,5 miliardy eur.

Odmietavo sa k nápadu stavia šéf sociálnych demokratov v europarlamente Gianni Pittela. „Nemyslím si, že to je hlavná priorita pre EÚ,“ povedal denníku Die Welt. Podľa neho je dôležitejšie, aby sa únia zamerala na vytváranie pracovných miest pre mladých Európanov.