Slovenský rast potiahne export a spotreba

Na ďalšie tri roky úrad odhady rastu hrubého domáceho produktu (HDP) naopak mierne zhoršil. Vyplýva to z novej prognózy, ktorú ministerstvo zverejnilo v pondelok.

Hlavnými ťahúňmi slovenského ekonomiky by tento rok mali byť spotreba domácností, ktorá podľa odhadu stúpne najviac za posledných osem rokov, a tiež export.

Významným faktorom je vývoj v automobilovom sektore, kde výroba automobilov smeruje k novému rekordu, čo potiahne dynamiku exportu nad hranicu 5 %. Negatívny vplyv na hospodársky rast bude mať zníženie verejných investícií vplyvom nábehu nového programového obdobia eurofondov. Tento prepad však majú plne kompenzovať ohlásené investície v automobilovom sektore a výstavba bratislavského ochvatu D4/R7.

Pre budúci rok ministerstvo znížilo výhľad rastu hrubého domáceho produktu krajiny, a to na 3,5 percenta oproti 3,7 percenta v júnovej prognóze. Do roku 2019 by malo hospodárstvo krajiny ďalej zrýchľovať tempo rastu, a to na 4,4 percenta v roku 2019. Doteraz ministerstvo počítalo s tým, že v roku 2019 ekonomika krajiny pridá o 4,6 percenta.

Odhad pre rok 2017 už počíta aj s negatívnym vplyvom brexitu. "Brexit zvýši celkovú neistotu a spomalí ekonomiky našich najvýznamnejších obchodných partnerov. Predpokladáme, že v roku 2017 ukrojí z rastu slovenskej ekonomiky necelé 0,2 percentuálneho bodu,“ píše sa v novej prognóze.

Podľa ministra financií Petra Kažimíra je však možné, že v konečnom dôsledku bude dopad brexitu ešte miernejší. „My to vnímame ako pozitívne riziko. Je možné, že práve kvôli politickým šarvátkam sa tento negatívny dopad bude posúvať a tým pádom aj rozplývať v čase,“ povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Rast HDP Slovenska by mal sprevádzať pokles nezamestnanosti, ktorá podľa ministerstva bude v budúcom roku atakovať historické minimá. V súčasnosti sa miera nezamestnanosti v krajine pohybuje pod hranicou desiatich percent. Drží sa tak na viac ako sedemročnom minime, naďalej je však vyššia ako priemer za celú EÚ.

Exportne orientovanú slovenskú ekonomiku podporuje najmä automobilový priemysel. Minulý týždeň začala na juhu Slovenska stavať svoj nový závod britská automobilka Jaguar Land Rover. Pridá sa tak k ďalším trom automobilkám, ktoré už v súčasnosti montujú vozidlá v päťmiliónovej krajine, ktorá je v prepočte na obyvateľa najväčším producentom vozidiel na svete.Odhad pre rok 2017 už počíta aj s negatívnym vplyvom brexitu. "Brexit zvýši celkovú neistotu a spomalí ekonomiky našich najvýznamnejších obchodných partnerov. Predpokladáme, že v roku 2017 ukrojí z rastu slovenskej ekonomiky necelé 0,2 percentuálneho bodu,“ píše sa v novej prognóze. Podľa ministra financií Petra Kažimíra je však možné, že v konečnom dôsledku bude dopad brexitu ešte miernejší. „My to vnímame ako pozitívne riziko. Je možné, že práve kvôli politickým šarvátkam sa tento negatívny dopad bude posúvať a tým pádom aj rozplývať v čase,“ povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii.