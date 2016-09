Predá v Košiciach americký U. S. Steel valcovňu?

Dôvodom na zbavenie sa časti podniku má byť pohyb cien ocele v Európe smerom nahor. Je otázne, či v tomto prípade môže mať vývoj cien vplyv na lepšiu hodnotu aktíva. Cena valcovne by sa mala pohybovať na úrovni 800 až 900 miliónov dolárov.

Hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača informácie o predaji označil za fámy a odmietol ich komentovať. Podľa Bloomberg môžu o majetok oceliarní prejaviť záujem najmä spoločnosti z Ruska a Číny. Je otázne, či by predaj valcovne nebol v rozpore s memorandom medzi U. S. Steelom a vládou SR, podľa ktorého musí investor na Slovensku zostať najmenej päť rokov.

Na jar roku 2013 totiž vláda odklepla dotácie za elektrinu vyrobenú v podnikovej elektrárni v sume 14,8 milióna eur ročne. Na podporu sa skladajú odberatelia elektriny cez ceny. Podporu môže spoločnosť čerpať počas 15 rokov. Podmienkou však je, aby tu investor zostal aspoň do roku 2018 a hromadne neprepúšťal.

Pre nízke zisky z výroby ocele však z košickej fabriky tento rok každý mesiac odchádza 29 ľudí. Ak by spoločnosť prepustila o čo i len jedného zamestnanca navyše, išlo by o hromadné prepúšťanie, čo by bolo v rozpore s memorandom.

Košickí oceliari sa nedávno zapojili do európskych protestov. Začiatkom roka 2016 až 5-tisíc oceliarov v Bruseli protestovalo proti dumpingovým cenám ocele z Číny. Oceliari z 15 krajín upozorňovali na situáciu, ktorá v Európe mesačne berie prácu tisíckam ľudí.

Vo februári 2016 mala Čína prebytočné kapacity ocele v množstve okolo 400 miliónov ton. Európsky dopyt pritom dosahuje len 155 miliónov.

Európska komisia začiatkom roka zaviedla clá na dovoz oceľových plechov valcovaných za studena z Číny a Ruska. Clá na čínsky dovoz sa pohybujú v rozpätí 13,8 až 16 percent, na ruský od 19,8 do 26,2 percenta. Na rovnaký produkt zaviedli clo aj USA. Američania však clo nastavili až na úroveň 522 percent.