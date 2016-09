Premiér: Neochotu pracovať nestrpíme

Paradoxom je, že v mnohých mestách sa firmy stretávajú s tým, že aj keď je veľa ľudí bez práce, niet koho do pracovného pomeru prijať. „Máme tu fenomén, keď je v regióne 18-percentná nezamestnanosť a zamestnávateľ nevie nájsť zamestnanca do výroby častokrát za 800–900 eur a často na nekvalifikovanú prácu,“ povedal v pondelok premiér Robert Fico.

Vláda pod jeho vedením si dala za cieľ v nasledujúcich štyroch rokoch vytvoriť 100-tisíc nových pracovných miest. Na fenomén neaktívnych ľudí, ktorým je ponúkaná práca, bude podľa slov Fica reagovať ministerstvo práce novými legislatívnymi opatreniami.

„Tie budú výrazne odlišovať nezamestnaných, ktorí chcú pracovať, od tých, ktorí nechcú žiadnu prácu. Nesmieme už rešpektovať odpoveď nezamestnaného, ktorý dostane ponuku na prácu, že prečo ja a nie on, teda prečo by mal ísť on pracovať,“ doplnil Fico.

Je tu však aj 78,4 tisíca mladých vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nemajú prácu a radi by získali aspoň počiatočnú prax v odbore. Mladí by ale najradšej pracovali v oblasti, ktorú vyštudovali, čo však v mnohých prípadoch nekorešponduje s ponukou trhu práce.

Vyštudovaný marketér často odmieta prácu napríklad v automobilke, kde by mohol získať aspoň potrebnú prax a pracovné návyky, pričom ako bonus zamestnávatelia v strojárskom priemysle ponúkajú pomerne vysoké priemerné platy, a to až v niektorých prípadoch nad úroveň 1 000 eur v hrubom za mesiac.

Vývoj na Slovensku podľa MF SR v r. 2012 – 2015 v % medziročne 2012 2013 2014 2015 Rast ekonomiky 1,5 1,4 2,5 3,6 Počet zamestnancov 2,191 mil. 2,176 mil. 2,205 mil. 2,424 mil. Miera nezamestnanosti 14,0 14,2 13,2 11,5 Rast cien, inflácia 3,6 1,4 –0,1 –0,3 Rast platov,nominálny 2,4 2,4 4,1 2,9 Priemerná mzda eur/mes. 805 824 858 883

Expanzia automobiliek pokračuje aj v tomto roku. Práve príchod štvrtej automobilky Jaguar Land Rover, ktorá postaví nový závod pri Nitre, sa podpísal pod novú predikciu ministerstva financií v náraste počtu pracovných miest. Už teraz prichádzajú na Slovensko noví subdodávatelia, ale aj tí súčasní pre Jaguar rozširujú svoje kapacity.

Priamo v závode by o dva roky malo pracovať 1 400 ľudí a u subdodávateľov nájde prácu 4-tisíc zamestnancov. O ďalšie dva roky, v roku 2020, by sa počet zamestnancov mal zdvojnásobiť. Britská automobilka ponúka uchádzačom o prácu priemerný plat na úrovni okolo 1 200 eur v hrubom.

Viac práce v priemyselnom odvetví prinesie aj výstavba bratislavského obchvatu. Aj trnavská automobilka začala s výrobou nového modelu Citroenu C3. Rovnako svoju výrobu rozširuje aj automobilka Volkswagen vo svojom závode v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.

Ministerstvo financií odhaduje, že celkovo priemerná nominálna mzda vzrastie o 2,8 percenta, na úroveň 908 eur. V budúcom roku by to malo byť až 940 eur. „Bol by som nerád, aby teraz niekto búchal po televízore a kričal, že to nie je tak, lebo on nemá 908 eur,“ povedal včera Fico na tlačovej konferencii.

Pravdou je, že priemerná nominálna mzda neodráža skutočnú realitu bežných ľudí. V minulom roku na Slovensku na úroveň priemernej mzdy nesiahlo až 57 percent Slovákov zamestnaných na plný pracovný úväzok. Pre 18 percent pracujúcich bola dokonca hrubá mzda nižšia ako 500 eur.

Rast reálnej mzdy by pritom v tomto a budúcom roku mal byť na úrovni troch percent. Aj vďaka tomu, že Slovensko zažíva tzv. defláciu, teda ceny nerastú ale, naopak, klesajú, tí, čo majú zamestnanie, si pri raste platu môžu dovoliť kúpiť viac.

V tomto roku slovenská ekonomika porastie tempom 3,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), pod ktorý sa podpísala najmä lepšia domáca spotreba domácností. Budúcoročný hospodársky rast krajiny, odhadovaný na úrovni 3,5 percenta, ovplyvní tzv. brexit, respektíve odchod Veľkej Británie z Európskej únie, ktorý si Briti tesnou väčšinou zvolili v júnovom referende.

Národná banka Slovenska vypočítala, že do roku 2020 by v dôsledku brexitu úroveň slovenskej ekonomiky vzrástla o 0,34 percenta menej v porovnaní s aktuálnym odhadom, čo by orientačne mohlo znamenať približne o 5¤300 menej vytvorených pracovných miest.

Čo čaká Slovensko podľa MF SR v r. 2016 – 2019 v % medziročne 2016 2017 2018 2019 Rast ekonomiky 3,6 3,5 3,9 4,4 Počet zamestnancov 2,491 mil. 2,530 mil. 2,558 mil. 2,584 mil. Miera nezamestnanosti 9,8 8,5 7,4 6,4 Rast cien, inflácia –0,5 0,9 1,6 1,9 Rast platov,nominálny 2,8 3,5 4,3 4,8 Priemerná mzda eur/mes. 908 940 980 1 027

(*Poznámka: Od roku 2016 ide o očakávania a odhady. Zdroj: MF SR)