Opozícii sa nepáči utajenie analýzy o situácii v U.S. Steel

„Z analýzy by malo byť jasné, či táto pomoc od štátu tejto spoločnosti je pre štát výhodná alebo nie. Na naše prekvapenie sme dostali túto analýzu v utajenom režime – vyhradené, čo znamená, že nebude možné o tejto správe verejne rokovať,“ uviedla na utorňajšej tlačovej besede predsedníčka hospodárskeho výboru a poslankyňa za stranu SaS Jana Kiššová.

Poslanci Národnej rady SR majú právo sa s analýzou oboznámiť. To však podľa Kiššovej nie je postačujúce. „Poslanci hospodárskeho výboru si môžu analýzu preštudovať, môžu si robiť poznámky do špeciálneho zošita, ten si však nemôžu zobrať z miestnosti preč. Jednoducho režim "vyhradené“ nám príde na takýto typ dokumentu absolútne absurdný. My sa nebavíme o nejakom rozmiestnení nejakých balistických rakiet, ale naozaj sa bavíme o analýze, ktorá má dať hlavne občanom informáciu, či štát hospodári efektívne alebo nie," konštatovala Kiššová. Poslankyňa nevedel povedať, prečo je spomínaná analýza v utajovanom režime. „Ide tu o nenáležité tajnostkárstvo zo strany ministerstva,“ uzavrela Kiššová.

Americká hutnícka spoločnosť U.S. Steel chce podľa svojich ostatných vyjadrení z konca minulého roka naďalej pôsobiť na Slovensku. Na rokovaní medzi vládou SR a zástupcami U.S. Steel Košice (USSK) to uviedol prezident spoločnosti Mario Longhi. Ako zdôraznil, pôsobenie na Slovensku umožňuje U.S. Steelu päťročné memorandum, ktoré podpísal s vládou Roberta Fica v marci 2013. Rokovania, ktoré sa konali v sídle spoločnosti v americkom Pittsburghu, sa ďalej týkali environmentálnej a emisnej politiky a cien elektrickej energie.

V marci 2013 podpísala vláda Róberta Fica s americkým vlastníkom USSK memorandum o päťročnom zotrvaní amerického investora v hutníckej firme za zvýhodnených podmienok. Úľavy sa týkali oblastí energetiky a životného prostredia, no podľa slov premiéra, vláda neposkytla investorovi žiadny finančný stimul. Vláda tak zabránila potenciálnemu odchodu investora pre končiace daňové prázdniny, rastúce energetické náklady, či pre prísnejšie regulácie Európskej únie v oblasti životného prostredia.

Investor sa zaviazal vláde, že z USSK neodíde najbližších päť rokov, nebude hromadne prepúšťať a udrží zamestnanosť na úrovni z roku 2013. Podľa medializovaných informácií však každý mesiac prepustí taký počet zamestnancov, ktorý sa nedá považovať za hromadné prepúšťanie. Média písali aj o záujme čínskeho investora vstúpiť do košickej oceliarni.