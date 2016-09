Žiga: Udržanie U.S. Steelu prinieslo stovky miliónov

Tvrdí to minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý v utorok na utajenom rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru prezentoval poslancom analýzu vplyvu memoranda štátu s U.S. Steelom. Rozhodnutie vlády udržať najväčšieho zamestnávateľa v krajine na Slovensku tak bolo podľa ministra správnym rozhodnutím.

"Odkedy sa uplatňuje toto memorandum, to znamená od roku 2013 do dnešného dňa, výnosy, ktoré mal štátny rozpočet a verejné rozpočty, sú na úrovni 697 mil. eur a výdavky, ktoré mali verejné rozpočty, boli na úrovni 10 mil. eur,“ povedal po rokovaní výboru Žiga.

Práve čísla v analýze však spochybňuje predsedníčka hospodárskeho výboru zo strany SaS Jana Kiššová. Analýza totiž podľa nej obsahuje logické chyby a je pripravená amatérsky. Do prínosov memoranda totiž započítava napríklad aj všetky dane a odvody zamestnancov košickej oceliarne, ako by bez memoranda zostali všetci nezamestnaní. Preto podľa nej nemožno na základe predloženej analýzy povedať, či bolo uzavretie memoranda s U.S. Steelom pre štát výhodné, alebo nie.

Minister hospodárstva zároveň hovorí, že U.S. Steel memorandum dodržiava. Pripúšťa, že časť zamestnancov spoločnosť prepustila v rámci reštrukturalizácie, nešlo však o hromadné prepúšťanie. Momentálne navyše už údajne U.S. Steel v Košiciach prepúšťanie zastavil. „Podľa mojich informácií už nedochádza k prepúšťaniu zamestnancov, ani tých 29 mesačne. Dohodli sa s odborármi na nejakom komplexnejšom riešení a nejakom viacmesačnom odstupnom,“ povedal Žiga s tým, že keby spoločnosť memorandum porušila a prepúšťala hromadne, štát by do toho vstúpil a zrejme si aj uplatnil nejaké sankcie, ktoré z memoranda vyplývajú. „Ale v tejto chvíli to tak nie je,“ dodal.

Kiššová ešte pred rokovaním hospodárskeho výboru kritizovala, že materiál sa na podnet rezortu hospodárstva prerokúva za zatvorenými dverami v režime vyhradené. Podľa nej, ak akákoľvek spoločnosť poberá nejaké výhody od štátu, mala by ich vplyv verejne pomenovať. Minister Žiga však oponuje tým, že niektoré z údajov, ktoré pre vypracovanie analýzy poskytol U.S. Steel, majú charakter obchodného tajomstva. „Preto som sa rozhodol, že materiál poskytnem výboru vo forme utajenej správy,“ dodal.

Minister pritom zopakoval, že ak by U.S. Steel svoju košickú fabriku predával, štát by mal záujem získať v nej nejaký vplyv. Aktuálne však ministerstvo žiadne informácie o konkrétnych rokovaniach amerického investora s niektorým z prípadných záujemcov nemá. Pripomína však, že U.S. Steel je súkromná firma a štát nemá žiaden právny nárok do akýchkoľvek teoretických rokovaní vstupovať. „Pokiaľ bude ochota zo strany U.S. Steelu alebo prípadného záujemcu o kúpu, aby štát pustil do týchto rokovaní, tak štát bude mať určite záujem vstúpiť do týchto rokovaní a získať nejaký podiel v tomto podniku,“ doplnil Žiga.