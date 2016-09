U.S. Steel v Košiciach zatiaľ zostáva

O situácii v oceliarňach včera rokoval parlamentný hospodársky výbor. Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer) povedal, že nevie o tom, že Američania pôsobiaci na východnom Slovensku chcú predať oceliareň U.S. Steel. Agentúra Bloomberg v pondelok s odvolaním sa na poradenskú spoločnosť Rosenblatt Securities informovala, že košický U.S. Steel pravdepodobne zmení majiteľa. Predajná cena sa podľa analýzy má pohybovať na úrovni 800 až 900 miliónov dolárov. Analýza hovorila najmä o mimoriadne cennej valcovni.

Žiga včera upozornil, že U.S. Steel viac štátu na daniach dáva, ako dostáva v podobe stimulov. "Odkedy sa uplatňuje toto memorandum, to znamená od roku 2013 do dnešného dňa, výnosy, ktoré mal štátny rozpočet a verejné rozpočty, sú na úrovni 697 miliónov eur a výdavky, ktoré mali verejné rozpočty, boli na úrovni 10 miliónov eur,“ povedal Žiga. O údajne pripravovanom predaji nevie nič ani šéf odborov Mikuláš Hintoš. "Podľa mňa sú to fámy. Podrobnosti vám však nepoviem,“ povedal Hintoš. Podľa jeho slov je vo firme embargo na informácie a manažéri podpisovali doložku o mlčanlivosti.

Pri podpise memoranda dostal podnik stimuly. Na dotácie pre košickú oceliareň sa skladajú všetci odberatelia elektriny. Vláda totiž v roku 2013 odklepla pre podnikovú elektráreň ročnú podporu vo výške 14,8 milióna eur. Pomoc môže firma čerpať počas 15 rokov. Podmienkou získania dotácie však je, aby U.S. Steel zostal v rukách pôvodných majiteľov do roku 2018 a hromadne neprepúšťal.

Na druhej strane je štandardné, že transakcie, akou je prípadný predaj košickej oceliarne, sa dohadujú mesiace aj roky. "Keď začnú dnes s niekým rokovať, tak to neuzatvoria do troch mesiacov. Rokovať môžu aj dva roky,“ vyjadril sa Maroš Kondrót (Smer), poslanec a člen hospodárskeho výboru.

V prípade, že k predaju predsa len dôjde, štát chce podľa ministra Žigu získať vo vlastníctve oceliarne podiel. V súčasnosti však podľa jeho slov štát nemá informácie o tom, že majitelia košických oceliarní rokujú s potenciálnym kupcom. V minulosti sa špekulovalo ako o možnom kupcovi o čínskej investičnej spoločnosti CEFC, prípadne o kupcoch z Ruska, napríklad zo strany oceliarní Severstaľ alebo aj investoroch z Ukrajiny.

Podľa dohody vlády s U.S. Steelom, oceliareň v najbližších piatich rokoch nesmie pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu. Tento rok však firma pre nízke zisky mesačne prepúšťala 29 zamestnancov. Teda o jedného menej, ako vyžaduje zákon na splnenie podmienky o hromadnom prepúšťaní.

Nakoniec sa však proces zastavil. "Prepúšťanie v súčasnosti nebeží, pretože sme ku kolektívnej zmluve podpísali dodatok. Za 12 platov sa ľudia mohli prihlásiť,“ hovorí Hintoš. Podľa jeho slov sa z administratívnych a technicko-hospodárskych zamestnancov prihlásilo 100 zamestnancov, ktorí sú za odstupné ochotní z firmy odísť. "V súčasnosti sa prehodnocuje, koľko z tých 100 miest sa môže zrušiť. Tým by plán znižovania zamestnancov pre rok 2016 mal byť naplnený,“ dodáva Hintoš.

Začiatkom tohto roka v Bruseli protestovalo 5-tisíc oceliarov, medzi ktorými nechýbali zástupcovia z Košíc, proti dumpingovým cenám ocele z Číny. Nadprodukcia ocele vo svete pripravuje v 15 krajinách Európy o prácu tisícky ľudí. Vo februári tohto roku mala Čína nadbytočné kapacity ocele v množstve okolo 400 miliónov ton. Dopyt v Európe dosahuje len 155 miliónov ton.

Problém s dovozom lacnej ocele môžu vyriešiť dodatočné clá. Začiatkom roka Európska komisia zaviedla clo na dovoz oceľových plechov valcovaných za studena z Číny vo výške 13,8 až 16 percent. Rovnaký produkt dovezený z Ruska je zaťažený clom od 19,8 do 26,2 percenta. Na rovnaký produkt zaviedli clo aj USA. Američania však clo nastavili až na úroveň 522 percent. Ambície Číny potvrdila aj včerajšia správa, že čínsky výrobca ocele Baosteel ide prevziať domáceho konkurenta Wuhan Iron and Steel. Zlúčený podnik China Baowu Iron and Steel Group by bol druhým najväčším producentom ocele na svete po koncerne ArcelorMittal, ktorý pôsobí napríklad aj v českej Ostrave.