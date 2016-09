USA zaradili Slovensko na zoznam príjemcov špičkových technológií

Pri francúzskom prístave Calais začali s výstavbou múra, ktorý má zastaviť migrantov z miestneho tábora snažiacich sa dostať trajektami do Británie.

21.09.2016 07:30

V USA obvinila Ahmada Rahamiho z umiestnenia niekoľkých bômb v New York a New Jersey, a to vrátane tej, ktorá vybuchla na ulici plnej ľudí a 31 osôb zranila.