Nezamestnaný brigádnik má prísť o dávky

Pre štát nastáva problém vtedy, keď podnikateľ väčšinu mzdy vyplatí načierno bez dokladov priamo na ruku. Dohodári s oficiálnym mesačným príjmom do 148,57 eura sú pritom evidovaní na úradoch práce a majú nárok na sociálne dávky. To sa možno zmení.

„Nie je najšťastnejšie, ak človek zarábajúci mesačne 148 eur na dohodu môže byť evidovaný na úrade práce,“ povedal včera minister práce Ján Richter (Smer). Ministerstvo práce preto zvažuje, že už od začiatku roka 2017 neumožní ľuďom pracujúcim na dohodu evidenciu na úradoch práce.

Na jednej strane takto obmedzí prácu načierno, na druhej strane stratia možnosť minimálneho kontaktu s prácou aj ľudia niekoľko rokov bez práce. Ministerstvo práce argumentuje, že pri súčasnej veľkej ponuke pracovných miest zneužívajú prácu na dohodu hlavne špekulatívni zamestnávatelia. Konečný efekt takejto formy trestu by závisel od spôsobu, ako na to ministerstvo pôjde.

V dnešnej internetovej dobe by špekulantov dokázalo odhaliť napríklad online nahlasovanie ľudí pracujúcich na dohodu. Ráno by firma zaregistrovala nového zamestnanca a po skončení brigády by ho okamžite odhlásila. Štát by presne vedel, kto, kedy a koľko dní odpracoval v akej firme.

Ak by niekto nahlásený nebol, inšpektori práce by okamžite vedeli, že robotník vo firme pracuje načierno a mohli by odobrať dávky. Problémom však je, že na Slovensku sa dlhodobo nedarí vybudovať rýchly online kontakt medzi štátom, firmami a občanom.

Problémom by bolo, ak by ministerstvo práce využilo riešenia, ktoré postihnú rovnako špekulantov, ako aj príležitostne pracujúcich nezamestnaných.

Aktuálne je pre firmy podnikajúce na Slovensku obrovský problém nájsť ľudí na takmer 35-tisíc pracovných pozícií. Voľné pracovné pozície sa zamestnávateľom nedarí obsadiť ani v užšej spolupráci s úradmi práce.

Tam pritom oficiálne ochotu nastúpiť do zamestnania deklaruje až 256-tisíc oficiálne nezamestnaných Slovákov pri augustovej miere nezamestnanosti na úrovni 9,43 percenta. Štát preto od začiatku budúceho roka pripravuje zmeny v evidencií nezamestnaných.

To, že vláda sprísni podmienky pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať, je aj v jej programovom vyhlásení.

„Najlepšou sociálnou politikou je dať ľuďom prácu. Preto pripravujeme novelu zákona o službách zamestnanosti s cieľom vyradiť z evidencie ľudí zneužívajúcich sociálny systém a zároveň chceme viac motivovať nezamestnaných k nájdeniu práce,“ uviedol Richter. Konkrétne návrhy zmien majú byť predstavené už budúci mesiac zamestnávateľom a odborom.

„Musí prísť sankcia za viacnásobné odmietnutie práce. Zároveň sa ľuďom musí viac oplatiť pracovať, ako poberať sociálne dávky. Od začiatku budúceho roka napríklad pripravujeme rozšírenie osobitného príspevku umožňujúceho poberanie osobitnej sociálnej dávky aj platu,“ priblížil Richter.

Aktuálne poberať sociálnu dávku označovanú ako osobitný príspevok môžu ľudia po nástupe do práce v prípade, ak boli minimálne rok nezamestnaní. Zároveň ich hrubý plat nemôže presiahnuť dvojnásobok minimálnej mzdy, čo je v roku 2016 suma 810 eur.

Po splnení týchto podmienok majú pracujúci ľudia od štátu nárok pol roka dostávať sumu 126,14 eura a ďalších 6 mesiacov sa suma zníži na 63,07 eura.

Problémy môže spôsobiť škrtanie sociálnych dávok pre ľudí odmietajúcich pracovné ponuky. V ich prípade totiž štát musí myslieť aj na deti nezamestnaných rodičov. Mnohé firmy majú zlé skúsenosti s ľuďmi bez záujmu o prácu. Úrady práce sa preto snažia podnikom posunúť najmä ľudí s pracovnými návykmi z aktivačných prác.

„Len za mesiac september oslovili úrady práce už 6-tisíc zamestnávateľov a dali odporúčanie 20-tisíc nezamestnaným ľuďom,“ povedal generálny riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič. Zároveň ministerstvo práce plánuje v časoch dostatku voľných pracovných pozícií dávať menej peňazí na podporu aktivačných prác. Tie spočívajú prevažne v zametaní obcí, čistení korýt riek či oprave obecného majetku.