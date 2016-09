Osobitný odvod sa zdvojnásobí, neskôr sadzba klesne

Hoci zvýšenie jeho sadzby na dvojnásobok zostáva v platnosti, postupne by však táto sadzba mala klesať na súčasnú úroveň. Sadzba by sa mala po aktuálnom zdvojnásobení znižovať v dvoch krokoch od roku 2019 a od roku 2021. Vyplýva to z nového znenia návrhu novely, ktoré v stredu schválila vláda. Podľa momentálne platného znenia zákona mali pritom regulované firmy poslednýkrát osobitný odvod uhrádzať za rok 2016.

Upravuje sa pritom aj spôsob výpočtu osobitného odvodu. Po novom by ho mali firmy platiť výhradne z príjmov, resp. výnosov, z regulovanej činnosti. Ruší sa preto podmienka, že povinnosť odvodu sa vzťahuje na firmy, ktorých aspoň 50 % z celkových výnosov tvoria výnosy z regulovaných činností. Zároveň bude po novom platiť, že povinnosť platiť špeciálny odvod budú mať regulované firmy, ktorých hospodársky výsledok, resp. predpokladaný hospodársky výsledok, bude minimálne 3 mil. eur.