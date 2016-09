Britské firmy zvažujú presun aktivít do krajín EÚ

Z prieskumu poradenskej spoločnosti KPMG, ktorého výsledky zverejnila v pondelok, vyplýva, že tri štvrtiny zo sto oslovených generálnych riaditeľov uvažujú o presune sídla alebo časti svojich aktivít mimo Britániu, aby si udržali spojenie so spoločným bezcolným trhom Európskej únie.

Britská vláda pravdepodobne až o niekoľko mesiacov začne oficiálne rokovania o odchode krajiny z Európskej únie, čiže podrobnosti vystúpenia zostanú ešte roky nejasné. Niektoré firmy však môžu začať presun podnikania do zahraničia v tichosti.

„Stále a stále počujeme, že firmy potrebujú istotu“, uviedol vo vyhlásení Simon Collins, šéf KPMG pre Veľkú Britániu. „Tvorcovia politiky by mali byť naozaj znepokojení postupným odchodom britských spoločností do zahraničia a mali by sa skoro s firmami kontaktovať, aby pochopili, aké ubezpečenia môžu ponúknuť, pričom by mali pozorne monitorovať akékoľvek presuny do zahraničia,“ konštatoval Collins.

Hoci od odhlasovania odchodu Británie z EÚ sú ekonomické ukazovatele krajiny relatívne stabilné, mnohí odborníci tvrdia, že je stále príliš skoro na to, aby sa povedalo, ako firmy zareagujú.