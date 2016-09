Švajčiari chcú pri práci uprednostniť svojich, Taliani ich varovali

Hoci referendum nemá praktický efekt, „vzťahy medzi Švajčiarskom a Európskou úniou sú bez voľného pohybu osôb ohrozené,“ napísal taliansky minister zahraničných vecí Paolo Gentiloni na Twitteri.

Voľný pohyb občanov medzi krajinami Európskej únie a Švajčiarskom je súčasťou dohody z roku 1999. Iróniou je to, že najhlasnejším talianskym kritikom výsledku hlasovania v kantóne Ticino bol Roberto Maroni, líder talianskej protiimigrantskej Ligy Severu. Vyslovil nespokojnosť s tým, že hlasovanie poškodí Talianov pracujúcich v Ticine a vyhlásil, že bude chrániť ich práva.

Európska komisia a Švajčiarsko niekoľko mesiacov hľadajú spôsob aplikácie švajčiarskeho referenda z roku 2014, ktoré sa vyslovilo za obmedzenia pri imigrácii, plebiscit v kantóne Ticino situáciu iba komplikuje. Hovorca EK Margaritis Schinas konštatoval, že „štyri slobody“, čiže voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a ľudí, sú od seba neoddeliteľné a akákoľvek budúca dohoda so Švajčiarskom to bude musieť zobrať do úvahy.