Cudzinci si na Slovensku zvykli jazdiť bez známky

Pri platbe do 15 eur stačí zaplatiť dve tretiny z pokuty za jazdu bez diaľničnej známky vo výške 150 eur.

"Novela zákona o diaľničnej známke nadobudne účinnosť 1. novembra 2016. Od tohto dátumu sa budú aplikovať príslušné ustanovenia novelizovaného predpisu, a teda postihovať delikty na úseku výberu úhrady diaľničnej známky podľa nových pravidiel, vrátane zasielania rozhodnutí o uložení pokuty,“ informuje ministerstvo dopravy.

Podozrivých z jazdy po diaľnici alebo rýchlostnej ceste bez platnej diaľničnej známky je 814-tisíc jedinečných vozidiel. Presne toľko unikátnych evidenčných čísiel zachytil automatický kontrolný systém tento rok po zavedení elektronických známok.

Ak napríklad niekto jazdil bez známky aspoň raz vo vo februári, marci aj apríli, dostane v novembri tri pokuty po 150 eur, teda spolu 450 eur, a ak zaplatí do 15 dní, tak spolu 300 eur, keďže pri platbe do 15 dní stačí uhradiť 2/3 pokuty. Podľa starej metodiky by dostal pokutu 300 eur za každý deň.

Bez úhrady po slovenských cestách jazdia najmä zahraniční vodiči. Z celkového počtu zachytených evidenčných čísiel bolo až 538-tisíc zo zahraničia. Zvyšných 276-tisíc automobilov malo slovenské evidenčné čísla.

Pri pokutách pre cudzincov bez známky sa chce ministerstvo dopravy inšpirovať susedným Maďarskom, ktoré taktiež používa elektronické diaľničné známky. Od zahraničných motoristov v krajine vymáha pokuty právnická kancelária. V SR je nateraz jedinou možnosťou fyzická kontrola zahraničných motorových vozidiel s prípadným udelením pokuty priamo na mieste.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od začiatku tohto roka zaviedla elektronické diaľničné známky, ktorých používanie kontroluje automatický systém. Ten rozpoznáva evidenčné čísla automobilov a porovnáva ich s databázou vozidiel, ktoré elektronickú diaľničnú známku majú. Okresné úrady, ktoré sú za posielanie pokút podľa zákona zodpovedné, však doteraz pokuty neposielali.

Podľa novely zákona však pokuta v správnom konaní klesá z 300 na 150 eur. Doteraz sa navyše mala pokuta počítať za každý jeden deň vjazdu na diaľnicu bez platnej známky. Vodičov, ktorí pri registrácii zadali napríklad zlé evidenčné číslo svojho vozidla, mohol systém na diaľnici zachytávať niekoľko desiatok ráz, kým im štát doručil pokutu.

Po novom bude možné danú pokutu uložiť len raz za mesiac. Novela zákona platí aj spätne, a teda bude sa aplikovať na všetky prípady od februára 2016, keď kontrolný systém začal naplno fungovať. Vďaka tomu mnoho motoristov nedostane pokutu vo výške niekoľko tisíc eur.

Novela zákona zavádza aj možnosť odpustenia druhej pokuty. Ak vodič, ktorý už pokutu za jazdu po spoplatnenej ceste bez elektronickej diaľničnej známky v predchádzajúcich 12 mesiacoch zaplatí, bude znova zachytený systémom pri rovnakom priestupku, no následne si diaľničnú známku kúpi, druhú pokutu platiť nebude musieť.

Okresné úrady môžu uložiť pokutu do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný úrad dozvie o porušení povinnosti, prípadne do troch rokov od porušenia povinnosti. Za posielanie pokút sú zodpovedné okresné úrady v mieste registrácie vozidla.

Novela zákona nezaviedla platnosť diaľničnej známky na 365 dní bez ohľadu na dátum jej zakúpenia. V súčasnosti ročná diaľničná známka na rok 2016 za 50 eur platí do 31. januára 2017 bez ohľadu na to, kedy si ju motorista kúpil. Rovnako tak v platnosti zostáva aj povinnosť kupovať diaľničné známky pre prípojné vozíky.

Od budúceho roka má byť jazda po diaľnici pre krátkodobých a zahraničných používateľov diaľnic drahšia. Štát uvažuje o zvýšení ceny najpredávanejšej 10-dňovej diaľničnej známky. Novú cenu známky s najkratšou platnosťou ministerstvo dopravy zatiaľ neodhalilo.

V súčasnosti má Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami druhú najdrahšiu diaľničnú známku s najkratšou platnosťou. Viac ako 10 eur za 10 dní jazdenia po diaľnici platia len v Českej republike.

Zavedenie elektronických diaľničných známok však výrazne zvýšilo ich predaj v porovnaní s papierovými nálepkami. Do konca júla 2016 štát predal 1 023 120 kusov najlacnejšej 10-eurovej elektronickej diaľničnej známky. Druhá najpredávanejšia mesačná známka za 14 eur dosiahla predaj na úrovni 153 712 kusov a najdrahšiu ročnú za 50 eur si kúpilo 946 235 motoristov.