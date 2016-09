Obchvat Prešova: Sklz o mesiace až rok

Martin Majerníček, Pravda |

Niekoľko mesiacov a možno aj celý jeden ďalší rok by mohla meškať výstavba diaľničného obchvatu Prešova. Má to byť daň za podrobné preskúmanie vysúťaženej ceny. V prípade ročnej lehoty by išlo o dôsledok prípadného zopakovania tendra s cieľom nájsť lacnejšieho staviteľa. Výsledkom však môže byť aj to, že cena sa nezníži a stratí sa len čas.