Po luďoch obedy. Uber chystá svetovú expanziu v rozvoze jedla

Jeho pobočka UberEats začne prevádzkovať svoje služby vo štvrtok v Amsterdame a plánuje vstúpiť do najmenej 22 krajín, oznámila v utorok spoločnosť.

UberEats funguje už v 33 mestách v šiestich krajinách sveta, z toho 27 miest je však v USA. V posledných mesiacoch tento servis prijíma veľa nových zamestnancov v ďalších krajinách. To naznačuje, že Uber chce z tejto doteraz vedľajšej aktivity vytvoriť významnú súčasť svojho podnikania, uviedla agentúra Reuters.

Nedávno vymenovaný šéf UberEats pre Európu, Blízky východ a Afriku Jambu Palaniappan v rozhovore s Reuters povedal, že UberEats má celosvetové ambície a ešte tento rok chce vstúpiť do Dubaja, Johannesburgu a ďalších šiestich miest. Ďalšie cieľové lokality na najbližšie roky odmietol menovať.

UberEats začal pilotnú prevádzku pred dvoma rokmi v USA. Tento rok v júni vstúpila firma do Londýna, kde sľúbila dodanie do 30 minút bez požiadavky minimálnej veľkosti objednávky a bez dodatočných poplatkov. Jej konkurenti väčšinou garantujú dodanie do hodiny, požadujú minimálny objem objednávky a účtujú zákazníkom poplatky. UberEats ťaží aj z podpory, ktorú mu poskytuje populárna aplikácia materskej firmy pre osobnú prepravu.

V Európe bude UberEats konkurovať najväčším firmám v obore rozvozu jedla – britskej Just Eat alebo nemeckým Delivery Hero a Takeaway.com. Firmy v tomto segmente teraz zháňajú nový kapitál a pripravujú sa na konkurenciu Uberu. Niektoré menšie firmy ako belgická Take Eat Easy alebo londýnska Pronto v posledných mesiacoch kvôli zostreniu konkurencie ukončili prevádzku. Na trh rozvozu jedla začal expandovať aj americký internetový gigant Amazon, ktorého pobočka AmazonRestaurants rozšírila tento mesiac svoje doposiaľ výlučne americké aktivity o Londýn.

Svetový trh rozvozu jedla porastie do roku 2020 o desať percent na viac ako 93 miliárd dolárov, odhaduje firma Euromonitor.

Uber, ktorý vznikol v roku 2009 v San Franciscu, má za sebou rýchlu expanziu po celom svete. V mnohých svetových mestách ale narazil na protesty taxikárov, zákazy a regulačné obmedzenia.