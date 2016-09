Štát žiada od Enelu stámilióny za privatizáciu elektrární

Súčasné vedenie Ministerstva hospodárstva SR (MH) by chcelo vyriešiť otázku vyrovnania sa s talianskym Enelom za privatizáciu 66-percentného podielu Slovenských elektrární (SE). „My sme sa rozhodli, že to dotiahneme do konca. Máme však ešte pred sebou veľa práce, aby sme k tomu dospeli,“ uviedol po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga.

Podľa ostatnej analýzy štátu by mal taliansky Enel doplatiť ešte ku kúpnej sume za majoritný podiel slovenského dominantného výrobcu elektriny zhruba 224 miliónov eur. Minister Žiga by chcel ešte vyšší doplatok. „Bude to inak. My si myslíme, že to bude ešte viac. Nebudem hovoriť o číslach, ale asi to bude viac,“ konštatoval Žiga. Enel získal spomínaný 66-percentný podiel Slovenských elektrární za 840 miliónov eur.

Na definitívnom uzavretí privatizácie z roku 2006 pracuje podľa ministra pracovná skupina zložená z expertov z ministerstiev hospodárstva, životného prostredia, dopravy a financií. „Chvíľu počkajme, lebo Enel musí priniesť nejaké relevantné dáta na stôl. My máme svoju predstavu. Keď budeme mať nejaký konkrétny výsledok, tak vás budeme informovať. Ja si myslím, že to smeruje k prospechu štátu,“ uzavrel Žiga.

Ako prvý zo strany štátu prišiel s riešením vyrovnania sa za privatizáciu minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek ešte počas prvej vlády Roberta Fica. Minister vláde predložil v októbri 2009 návrh, ako sa s Enelom vyrovnať. Pracovný názov spomínaného návrhu bol “Nulový variant”. Minister Jahnátek totiž navrhol vládnemu kabinetu, aby súhlasil s tým, že štát nebude žiadať doplatok za elektrárne, pričom Enel sa taktiež vzdá svojich dodatočných finančných nárokov. Jahnátek vtedy tvrdil, že prijatím takéhoto návrhu ušetrí štát 193 miliónov eur. Podľa Jahnátka totiž Enel mohol na základe privatizačných zmlúv podpísaných pri predaji elektrární získať spomínanú sumu. Nulový variant však narazil na nesúhlas vtedajšieho koaličného partnera, stranu SNS. Tá požadovala od Talianov za elektrárne bližšie nešpecifikovanú sumu doplatiť.

Nasledujúcej krátkej vláde Ivety Radičovej sa otázku vyrovnania vyriešiť nepodarilo. Dostala sa k nej teda znova bývalá jednofarebná vláda Roberta Fica. Rezort vedený ministrom Pavlom Pavlisom, oznámil, že bude od Enelu žiadať za privatizáciu elektrární doplatok zhruba 200 miliónov eur.