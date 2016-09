Rozbehli tender na most medzi Komárnom a Komáromom

Cezhraničný projekt, ktorého hlavným cieľom je odľahčiť centrá oboch miest od nákladnej dopravy, už získal viac ako 100 mil. eur z Európskej únie. Ako v stredu informovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, práce na vybudovaní prístupovej cesty na slovenskej strane sa začnú v priebehu najbližších týždňov.

Celkový odhadovaný rozpočet projektu je vyše 117 mil. eur. Slovensko získalo z fondov EÚ (Nástroj na prepojenie Európy) viac ako 47 mil. eur, Maďarsko môže počítať s príspevkom vo výške viac ako 52 mil. eur. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Bruselu by mal byť nový cestný most hotový do mája 2019.

„Potrebujeme budovať cestné spojenia, ktoré zlepšia podmienky pre rozvoj cezhraničných podnikateľských aktivít a naštartujú rozvoj turistiky a cestovného ruchu v strede Európy. Projekt výstavby mostu Komárno – Komárom bude spájať susedov bezpečnou cestou,“ povedal minister dopravy Árpád Érsek.

Stavebný projekt mostu a príjazdových ciest na oboch brehoch Dunaja je rozdelený na časti, tie majú postaviť maďarská a slovenská strana. Obe krajiny vybudujú vlastnú príjazdovú cestu k mostu. Za verejnú súťaž na samotné mostné teleso cez Dunaj prevzalo podľa medzištátnej dohody zodpovednosť Maďarsko, náklady sa medzi obe krajiny rozdelia.