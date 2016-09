Prípadná plynová kríza Slovensko nezaskočí

Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 1,5 milióna odberateľov plynu vo všetkých spotrebiteľských segmentoch. Dodávku plynu pre nich by mali podľa Ministerstva hospodárstva SR zabezpečiť hlavne dodávatelia plynu pôsobiaci na Slovensku na základe zmlúv uzavretých so svojimi partnermi. Najvýznamnejším dodávateľom plynu je štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel. Tá má uzavretú dlhodobú zmluvu s ruskou spoločnosťou Gazprom Export. Platná je do roku 2029.

Štátni plynári pre istotu podpísali v roku 2014 aj päťročnú zmluvu so spoločnosťou E.ON Global Commodities. Na základe nej môžu plynári v období najvyššej spotreby doviezť na Slovensko denne dva milióny metrov kubických plynu. „Zmluva garantuje dodávky plynu nezávislé od prepravy cez územie Ukrajiny,“ dodalo ministerstvo.

V prípade plynovej krízy sa bude Slovensko spoliehať aj na podzemné zásobníky plynu. V zásobníkoch zemného plynu, ktoré prevádzkujú spoločnosti NAFTA, Pozagas a SPP Storage, bolo k začiatku augustu uskladnených 3,2 miliardy metrov kubických plynu, čo bolo viac ako 82 % z celkovej kapacity. „Proces vtláčania zemného plynu do zásobníkov pokračuje v zmysle prevádzkových podmienok a predpisov prevádzkovateľov ako aj požiadaviek jednotlivých zákazníkov,“ dodal rezort hospodárstva.

Slovensko sa môže v súčasnosti spoliehať aj na nové plynové prepojenia. Máme reverzný tok plynu z Českej republiky s kapacitou 67 miliónov metrov kubických plynu denne. Využiť môžeme aj reverzný tok z Rakúska. Kapacita prepojenia je 23 miliónov metrov kubických plynu denne. „V prípade mimoriadnych núdzových situácii by bolo možné využiť aj funkčné prepojenie na úrovni distribučných sietí Kittsee – Petržalka,“ dodalo ministerstvo. Pred vyše rokom bol uvedený do komerčnej prevádzky aj plynovod medzi Slovenskom a Maďarskom. Toto plynovodné prepojenie poskytuje vstupnú prepravnú kapacitu takmer 5 miliónov metrov kubických plynu denne na prerušiteľnej báze.

Prvá a zatiaľ jediná plynová kríza zasiahla Slovensko v januári 2009. Úplné zastavenie dodávok zemného plynu na Slovensko z Ruska cez Ukrajinu trvalo zhruba dva týždne. Redukcia zásobovania bola dôsledkom dlhodobého sporu medzi Kyjevom a Moskvou týkajúceho sa cien plynu v novom roku.