Rok 2020. Ďalší termín eGovernmentu

Nový eGovernment je naplánovaný do roku 2020 a je naň viazaná možnosť čerpať eurofondy za viac ako 900 miliónov eur. Výsledkom má byť možnosť vybaviť veľa úradných vecí cez počítač či smartfón priamo z domova bez nutnosti postávať na chodbách úradov.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer) načrtol, ako by mal elektronický systém fungovať. Podľa neho by mala byť komunikácia s úradmi nielen jednoduchá a bez potreby osobne úrady navštíviť, ale dokonca úrady by mali konať proaktívne a bežné životné udalosti ľudí riešiť automaticky. „To znamená, že ak sa udeje životná situácia, aby nemusel byť občan ten, ktorý bude iniciovať nejakú aktivitu úradu. Ale aby sa veci udiali automaticky, už len tým, že vznikne nejaký údaj alebo sa zmenia dáta občanovi,“ uviedol podpredseda vlády.Digitalizácia verejnej správy je projekt, na ktorom sa pracuje už vyše desaťročie a za ten čas dokázal zhltnúť približne miliardu eur. To vláde vyčítalo najmä občianske združenie Slovensko.digital, ktoré sa spolu s IT Asociáciou a Slovenskou informatickou spoločnosťou podieľal na tvorbe novej koncepcie informatizácie verejnej správy. Nová koncepcia podľa Slovensko.digital obsahuje viacero záväzkov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť stav štátneho IT.

Týkajú sa napríklad zvýšenia transparentnosti informatizácie. Má sa zaviesť zverejňovanie dodávateľských štruktúr IT projektov, čím by sa malo predchádzať kartelovým dohodám v tendroch. Dokumentácia a štúdie k IT projektom majú byť rovnako podrobené verejnej kontrole. „Budeme veľmi pozorne dohliadať na ďalšie kroky zodpovedných úradov. Štát musí ukázať, že mu záleží na tom, aby IT firmy skutočne súťažili, aby štát šetril peniaze daňových poplatníkov a odstránili sa podozrenia z nekalých praktík v obstarávaniach,“ uviedol Ján Hargaš.

„Mali sme dve zásadné pripomienky. Prvá z nich bola verejná kontrola projektov, ktoré sa budú realizovať následne po prijatí tejto koncepcie. To je v dokumente zapracované. Druhá pripomienka bola, stanoviť celkom jasne a zrozumiteľne, čo bude nasledovať, pretože koncepcia je rámec, tie ďalšie kroky sú v dokumente presne stanovené,“ povedal Milan Ftáčnik zo Slovenskej informatickej spoločnosti. Do troch mesiacov by teda mal vzniknúť akčný plán a do šiestich mesiacov by jednotlivé rezorty, ako je spravodlivosť, školstvo, zdravotníctvo či územné samosprávy, mali prestaviť svoje koncepcie informatizácie.

Občania, ktorí chcú využívať digitálnu komunikáciu s úradmi, si na to potrebujú vybaviť elektronický občiansky preukaz. Podnikatelia na to potrebujú mať od 1. 1. 2017 zriadenú elektronickú schránku.