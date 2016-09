Aliancia Fair-play: Podnikanie v zdravotníctve firmám vynáša

„Na jednej strane dochádza k šetreniu aj na základných potrebách pacientov, lekári a sestry sú podhodnotení. Na druhej strane prekvapivo veľa zdravotníckych firiem dosahuje vysoko nadštandardné zisky. A to aj pri porovnaní s inými odvetviami biznisu,“ uviedli zástupcovia AFP.

Takmer 46 % zdravotníckych laboratórií s tržbami vyše 600 tisíc eur dosahuje rentabilitu tržieb viac ako 12 %. Vyplýva to z dátovej analýzy účtovných závierok takmer 1 300 väčších zdravotníckych slovenských firiem v porovnaní s ekonomickými výsledkami 160 tisíc slovenských firiem, ktorú vypracovala AFP. Podľa analytika občianskeho združenia Petra Kundera to znamená, že aj po odrátaní všetkých nákladov na prevádzku a chod firmy im zostane z inkasovaných peňazí vyše 12 % ako zisk. „Pätina zo spomínaných laboratórií má rentabilitu tržieb dokonca vyššiu ako 40 percent, čo už je extrémne vysoké zhodnocovanie peňazí,“ dodal Kunder.

Veľmi vysoký podiel nadštandardne výnosných firiem sa podľa analýzy nachádza aj medzi väčšími firmami, ktoré poskytujú vyšetrenia na CT a magnetickú rezonanciu – u viacerých ide o rentabilitu vyše 45 %. Ide o výnosnosť na úrovni špičkových právnických kancelárií, či špekulatívneho kapitálu.

Zaujímavé je podľa neziskovky aj porovnanie výnosnosti maloobchodu – lekární a veľkodistribútorov liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Hoci cenová regulácia v oboch kategóriách je podobná, nadštandardné výnosy dosahujú dve percentá lekární (malopredajcov), no až 19 percent distribútorov. Podľa AFP ide o signál, že v druhom prípade regulácia tlačí na výnosnosť firiem výrazne menej.

„Pri súčasnom nastavení nákupov v slovenskom zdravotníctve sa konkurenčný boj vedený cez verejné obstarávanie ukazuje ako neúčinný nástroj znižovania cien, lebo často "súťaží“ len jeden. Ani regulácia cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu spôsobom, akým sa deje dnes, neprináša očakávaný efekt," konštatoval Kunder.

Na Slovensku sa už roky vedie diskusia, či a ako zisky zdravotných poisťovní obmedziť. Podľa AFP je však obmedzenie diskusie o výške zisku výlučne na zdravotné poisťovne nelogické, keďže čísla ukazujú, že vysokorentabilné podnikanie je súčasťou takmer každého zdravotníckeho odvetvia. „Doteraz sa občas zverejňovali jednotlivé príklady predraženia, či nezvykle výnosných zdravotníckych firiem. Naša analýza ukázala, že nejde o ojedinelé výnimky, nakoľko sa to týka desiatok firiem. Zisky firiem za rok 2014 nad úrovňou 12-percentnej rentability možno vyčísliť na 83 miliónov eur,“ povedal Kunder.

Hospodárske výsledky firiem ukazujú na potrebu diskusie o výške spoločensky zodpovedného zisku v zdravotníctve a o jeho prerozdeľovaní. „A to aj vzhľadom na to, že je potrebné zmeniť stav, keď lekári a odborný zdravotnícky personál sú v porovnaní so zahraničím zjavne nedocenení a nemedicínske služby pre pacienta sú často na katastrofálnej úrovni,“ uzavrela nezisková organizácia.