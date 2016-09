Máme šancu byť mocnosťou voľného obchodu, tvrdí britský minister

Británia musí pracovať na novom modeli obchodných vzťahov s EÚ a svetom, pretože občania Británie v júnovom referende rozhodli v prospech nezávislosti svojej krajiny od Bruselu. Vláda Theresa Mayovej od svojho nástupu zdôrazňuje oddanosť voľnému obchodu.

„Británia má jedinečnú príležitosť vytvoriť si vo svete novú rolu, ktorá bude na prvé miesto klásť záujmy Britov,“ povedal Fox v prejave k zástupcom podnikateľského sektora v Manchestri. „Stojíme na prahu nevídanej možnosti liberalizovať svetový obchod v prospech celej planéty,“ citovala ministra agentúra Reuters.

Fox, ktorý by mal hrať v obchodných rokovaniach Británie s EÚ a svetom významnú úlohu, sa vyslovuje pre „tvrdý brexit“, teda odchod Británie aj z jednotného únijného trhu. Dnes ale povedal, že je v záujme Británie i EÚ, aby vzájomné obchodné vzťahy boli po brexitu prinajmenšom rovnako tak otvorené ako dnes.

Fox ale tiež pripustil, že jeho optimizmus ohľadom liberalizácie obchodu „zatemňujú tiene protekcionizmu“, ktoré do budúcnosti neveštia veľa dobrého. „Ochranárstvo v skutočnosti nikdy nikomu nepomohlo a my chceme po brexite byť (v obchode) tak otvorení, ako to len bude možné,“ povedal minister.

Británia bude podľa Foxa usilovať o bilaterálne a multilaterálne obchodné dohody, aby sa nemusela spoliehať iba na pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Bude pritom podporovať úsilie WTO o obmedzení byrokratických bariér obchodu, o elimináciu vývozných dotácií a ďalšie znižovanie či rušenie ciel.