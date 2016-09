Štát bude mať k dispozícii stovky miliónov navyše

Analytici rezortu financií totiž opäť navýšili odhad daňových a odvodových príjmov na rok 2016. Oproti júnovej prognóze o 397 mil. eur. Môže za to predovšetkým rastúca ziskovosť firiem, ktorá je medziročne takmer o pätinu vyššia a viac tak do rozpočtu pritečie cez daň z príjmov právnických osôb.

Zvyšuje sa aj odhad príjmov z dane z pridanej hodnoty, ktorej výber bol podľa Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR v druhom kvartáli tohto roku najlepší v pokrízovom období. Oproti rozpočtu schválenému na tento rok tak majú byť daňové a odvodové príjmy vyššie až o 1,084 mld. eur, z toho daňové príjmy o 754 mil. eur a sociálne a zdravotné odvody o 330 mil. eur.

Daňové a odvodové príjmy majú byť oproti júnovým prognózam vyššie aj v ďalších rokoch, aj keď samotné odhady vývoja ekonomiky toto zvýšenie mierne korigujú. Nová makroprognóza totiž už počíta aj s vplyvom brexitu. Napriek tomu pre rok 2017 analytici rezortu financií navyšujú odhad daňových a odvodových príjmov až o 558 mil. eur, v ďalšom roku o 649 mil. eur a v roku 2019 o 595 mil. eur. Presne o tieto sumy by tak malo do verejných rozpočtov pritiecť viac aj oproti návrhu rozpočtu na nasledujúce tri roky, ktorý by mal už v najbližších dňoch prejsť rokovaním vládneho kabinetu. Rezortom financií predložený návrh rozpočtu bol totiž založený ešte na júnových prognózach.

Nové daňové prognózy Inštitútu finančnej politiky už počítajú aj s novou legislatívou, ktorá prešla v auguste a septembri rokovaním vlády. Verejná správa by zo zmien, ktoré smerujú do parlamentu, mala dostať v budúcom roku navyše 148 mil. eur a v ďalších dvoch rokoch zhruba 260 mil. eur. Rozhodujúce dodatočné príjmy prinášajú zmeny v osobitnom odvode regulovaných firiem a finančných inštitúcií a zvýšenie sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Na druhej strane z verejných rozpočtov uberie napríklad zvýšenie paušálnych výdavkov v nasledujúcich troch rokoch postupne 13 mil. eur, 21 mil. eur a 25 mil. eur.

Aktuálna daňová prognóza opäť nepočíta so zrušením daňových licencií, aj keď v predchádzajúcej prognóze toto opatrenie zahrnuté bolo. A to napriek tomu, že poslanci vládnych strán SNS a Most-Híd už verejne avizovali, že po dohode v koalícii návrh na zrušenie daňových licencií predložia ešte v rámci aktuálnej novely zákona o dani z príjmov. Analytici ministerstva rozhodnutie vyňať zrušenie daňových licencií z prognózy odôvodňujú tým, že vo vládou schválenom zákone o dani z príjmov sa tento návrh nenachádzal. Predtým ho do prognózy zahrnuli, lebo bol v Programe stability. Ak však bude vyhlásenie poslancov platiť, tak licencie budú skutočne od roku 2018 zrušené a príjmy verejnej správy budú v rokoch 2018 a 2019 nižšie o necelých 70 mil. eur.