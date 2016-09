WSJ: Útok USA na Deutsche Bank je politickou bankovou lúpežou

Príkladom je podľa neho terajší útok americkej vlády na nemeckú Deutsche Bank, kvôli ktorému akcie najväčšej nemeckej banky spadli až o 20 percent a strhli so sebou aj akcie ďalších európskych bánk.

Akcie Deutsche Bank začali prudko klesať po správe z 15. septembra, podľa ktorej americké ministerstvo spravodlivosti od banky kvôli predaju hypotekárnych cenných papierov z rokov 2005–2007 požaduje až 14 miliárd dolárov. Zaplatiť takúto sumu je ale úplne mimo možností banky, ktorej trhová hodnota sa pred správou pohybovala okolo 18 miliárd USD a teraz je podstatne nižšia. Deutsche Bank už vyplatila americkej vláde miliardy dolárov v rámci urovnania iných podobných sporov a trhy sa obávajú jej pádu.

Možno teda povedať, že tento prípad by mohol prerásť v globálnu systémovú krízu, napísal WSJ. Problémy jednej z najväčších bánk v Európe by mohli vyvolať nové kolo trhovej paniky motivované strachom z bankových rizík a politickej neistoty. Nemecká vláda navyše trvá na tom, že záchrana banky nepripadá do úvahy, a zrejme to myslí vážne. Berlín totiž tento rok zablokoval snahy Talianska o pomoc jej veľkým bankám.

Obrí nárok Washingtonu sa zakladá na pochybnej teórii, že federálni prokurátori vedia lepšie ako investori, aké boli správne ceny aktív počas hypotekárnej trhovej mánie pred desiatimi rokmi. Úrady pritom nenašli jediného zamestnanca Deutsche Bank, ktorý by v tomto prípade spáchal niečo, čo by sa dalo trestne stíhať. Ide o čisto politickú bankovú lúpež.

Niektorí Európania sa domnievajú, že útok na Deutsche Bank je odvetou za augustové rozhodnutie Bruselu nariadiť americkej spoločnosti Apple doplatiť Írsku 13 miliárd eur na daniach. Washington ale žiadne také stimuly nepotrebuje. Obamova administratíva rovnako veselo pľundruje aj americké banky, aby vyhovela požiadavkám ľavého krídla demokratickej strany na odvetu za finančnú krízu.

Na faktoch v týchto prípadoch nezáleží, pretože žiadny z nich sa nikdy nedostane pred súd. Žiadna banka si v dnešnom svete drakonickej finančnej regulácie nemôže dovoliť odporovať príkazom vlády. To je tiež najnovšie ponaučenie o systémových rizikách v tomto svete: vládna ľubovôla sa stala jedným z hlavných rizík pre globálny finančný systém, uzatvára denník.