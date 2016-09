Šejkom zdražovanie nevyšlo

Ani po ich tohtotýždňovom neformálnom stretnutí, ktoré vyvrcholilo v stredu v Alžírsku, sa situácia dramaticky nemení, krajiny naďalej medzi sebou vedú „ropnú vojnu“. V stredu neskoro večer prišli mocnosti s vyhlásením, že sú ochotné znížiť súčasnú 2-miliónovú nadprodukciu o 750-tisíc barelov ropy denne. Nie však hneď, najskôr až koncom tohto roka. Pritom Rusko, ako najväčší svetový producent, nateraz oficiálne nepotvrdilo, či sa k obmedzeniu ťažby pridá.

Cena ropy Brent sa v úvode týždňa, keď prevládali nezhody krajín, zrazila k 44 dolárom za barel. Po ich stredajšom vyhlásení ropa ihneď zdražela na 48,4 dolára za barel. Neskôr opäť mierila nadol k 47 dolárom za barel. Ropa tak zostala lacná. „Našťastie takéto zvýšenie nespôsobí veľký rast cien pohonných hmôt na Slovensku. V prvých dvoch októbrových týždňoch predpokladáme mierny rast cien benzínu a nafty približne o jeden až dva centy,“ odhadol ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

Aktuálne podľa údajov Štatistického úradu SR sa priemerná cena benzínu pohybuje na úrovni 1,235 eura za liter, cena nafty dosahuje 1,061 eura za liter. Ešte v júli 2014 bola cena ropy na svetových komoditných trhoch na úrovni okolo 115 dolárov za barel. Začiatkom tohto roka klesla až k historickej hranici 30 dolárov za barel. To spôsobilo, že slovenskí motoristi na niektorých najlacnejších čerpacích staniciach tankovali za jedno euro liter nafty a aj benzínu. Do konca roka by však podľa analytikov ceny pohonných hmôt nemali dramaticky rásť, očakáva sa, že ceny sa stabilizujú. Ropný trh by mal totiž zostať v prebytku až do polovice budúceho roka.

Irán sa stavia na zadné

Dlhodobým problémom ropných veľmocí, ktoré sa nevedia jednoznačne dohodnúť na obmedzení ťažby, je odmietavý postoj Iránu, ktorému sa len nedávno skončilo zbrojné embargo a teraz chce naspäť získať svoj trhový podiel.

Ak by malo dôjsť k historickej dohode krajín združených v OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu) a nečlenských krajín, kam patrí napríklad Rusko, musia s obmedzením ťažby súhlasiť všetci. To je podľa analytikov veľmi nereálne. Ďalšie oficiálne stretnutie OPEC bude 30. novembra, tentoraz vo Viedni. Pri súčasnej situácii na trhu zrejme ani po „úspešných“ rokovaniach cena ropy nepôjde nahor.

„Medzinárodná energetická agentúra uviedla, že očakáva rast globálnych zásob ropy až do druhej polovice budúceho roka, a to aj napriek prípadnému zmrazeniu ťažby. Najväčší producenti kartelu OPEC v auguste povolili kohútiky a zdvihli svoju produkciu. Prípadné zmrazenie ťažby na súčasnej úrovni by tak skôr bolo symbolické. Prebytok ropy na trhu sa nezníži,“ povedal Tomčiak.

Čo všetko hýbe cenou

Aj keby cena ropy na svetových komoditných trhoch sa opäť prepadla k historickým minimám, slovenskí motoristi by to v plnom rozsahu nepocítili. Do výslednej ceny, ktorú platia na čerpacích staniciach, sa zarátavajú viaceré položky. Ide o spotrebnú daň vo výške 20 percent, ako aj poplatok do štátnych hmotných rezerv, ktorý predstavuje dva eurocenty na liter. Na jeden liter benzínu je spotrebná daň bez ohľadu na cenu samotnej suroviny približne 0,55 eura a na jeden liter nafty je asi 0,39 eura.

„Pre cenotvorbu pohonnej látky je viac ako cena ropy dôležitá cena benzínov a nafty na burze v Rotterdame. Pochopiteľne, cena benzínu či nafty sa vysoko odvíja od cien ropy, pričom v Európe ide o ropu Brent. Korelácia medzi cenou ropy Brent a cenou 95-oktánového benzínu na Rotterdamskej burze, t. j. ako sa ceny daných komodít pohybovali v relácii k sebe, bola za rok 2015 v priemere 0,87 a medzi cenou ropy Brent a cenou nafty až takmer 0,98. Za rozdielom stojí okrem nákladov rafinérií na rafináciu ropy a výrobu benzínu či nafty aj dopyt po benzínoch, ktorý môže byť napríklad v časoch motoristickej sezóny vyšší a tým pôjde cena benzínu na Rotterdamskej burze nahor, hoci cena ropy bude stagnovať, resp. klesať,“ uvádza vo svojej analýze J&T Banka. V neposlednom rade sú s predajom pohonných látok spojené aj náklady a marža predajcu. Benzín či nafta sa musia na čerpaciu stanicu dopraviť, uskladniť a náklady sú okrem iného spojené aj s prevádzkou samotnej čerpacej stanice, ktorá si k tomu priradí ešte svoju ziskovú maržu. Tá sa pohybuje v rozmedzí 1 až 4 percent z výslednej ceny.