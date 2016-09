Čínsky jüan sa stáva globálnou rezervnou menou

Pre krajinu, ktorá sa dlhý čas snaží zvýšiť svoj vplyv na globálnej scéne, je to dôležitý míľnik, píše agentúra Reuters. Jüan, známy tiež ako renminbi, bude oficiálne pridaný do koša hlavných svetových mien, z ktorého Medzinárodný menový fond odvodzuje hodnotu svojej menovej a účtovnej jednotky nazývanej zvláštne práva čerpania (SDR).

Tento krok sám o sebe by nemal príliš ovplyvniť finančné trhy, pretože bol oznámený už vlani. Pekinská, často nepriehľadná ekonomická a devízová politika sa však dostane viac do centra medzinárodnej pozornosti, pretože centrálne banky pridajú jüanové aktíva do svojich oficiálnych rezerv.

Čína vlani šokovala trhy devalváciou svojej meny a od tej doby už umožnila jüanu oslabiť na takmer šesťročné minimum. To zvyšuje obavy o globálny ekonomický rast, ktorý je už teraz slabý. Niektorí pozorovatelia sa obávajú, že záväzok Pekingu k ďalšiemu otvoreniu trhu a reformám finančného sektora po tomto diplomatickom úspechu zoslabne. Na to upozornil tento týždeň aj americký minister financií Jack Lew, ktorý uviedol, že jüan je stále ďaleko od statusu skutočnej globálnej rezervnej meny. Uznal síce obrovské zmeny v Číne za posledných desať rokov, vláda však má podľa neho pred sebou ešte veľa práce.

Čína naďalej pokračuje v liberalizácii časti svojho domáceho trhu, vrátane tohtoročného otvorenia medzibankového dlhopisového trhu všetkým strednodobým a dlhodobým investorom. Mnoho analytikov však cíti, že celkový reformný program stráca dych, pretože vláda sa stále viac zaujíma o stabilizáciu ekonomiky po tom, čo hrubý domáci produkt vlani rástol najpomalšie za 25 rokov.

„Status renminbi ako SDR potvrdzuje uznanie hospodárskeho rozmachu Číny a úsilie o štrukturálne reformy zo strany medzinárodného spoločenstva. To by malo pôsobiť na Čínu ako externá sila a posilniť snahu, aby sa zasadila o ďalšie reformy,“ uviedol ekonóm BNP Paribas Investment Partner Chi Lo. „Zdá sa však, že tento strategický význam sa vytratil, pretože Peking znížil prioritu štrukturálnym reformám po minuloročnom prijatí rozhodnutia Radou guvernérov MMF a hlavnou prioritou urobil zvýšenie rastu HDP.“

Na rozdiel od ďalších mien v globálnom koši MMF zostáva jüan stále pod silnou kontrolou. Otázkou tiež zostáva, ako bude Čína riadiť jeho hodnotu, hoci opakovane sľúbila, že pri každodennom stanovení kurzu centrálnou bankou sa zvýši vplyv trhu. Podľa obchodníkov čínskej štátnej banky stále ešte intervenujú menom centrálnej banky, aby podporili menu, ak sa kurz začne príliš prudko meniť.

SDR bola pôvodne koncipovaná ako možná alternatívna rezervná mena k doláru. Nepodarilo sa jej však za posledných niekoľko desaťročí získať väčšiu moc, napriek širokej nespokojnosti s dominanciou dolára. Kôš SDR sa naposledy zmenil v roku 2000, keď v ňom euro nahradilo nemeckú marku a francúzsky frank.

Čínsky jüan bude mať v koši podiel 10,92 percenta. Bude tak mať väčšiu váhu ako japonský jen a britská libra. Podiel eura sa v dôsledku rozšírenia koša zníži na 30,93 percenta z terajších 37,4 percenta. Podiel dolára klesne len nepatrne na 41,73 percenta zo 41,9 percenta.