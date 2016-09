Pokuta pre Deutsche Bank môže byť podstatne nižšia

Agentúre AFP to v piatok povedal informovaný zdroj, podľa ktorého sa obe strany blížia k urovnaniu sporu. Bola by to podstatne nižšia suma, než Washington navrhoval ešte nedávno. Akcie banky na správu reagovali silným rastom.

Zdroj uviedol, že dohoda bude zrejme oznámená v priebehu niekoľkých dní a konečná suma môže byť mierne odlišná. Žiadna z oboch strán to agentúre Reuters nekomentovala.

V polovici septembra sa objavili informácie, že Američania od najväčšej nemeckej banky žiadajú za urovnanie prípadu až 14 miliárd dolárov. Suma, ktorá sa približuje trhovej hodnote banky, rozvírila obavy investorov o budúce zdravie Deutsche Bank a rastúci strach na trhu zrážal tento týždeň akcie banky na rekordné minimá. Začali sa objavovať dohady, že požiadavka Washingtonu by mohol vyvolať v Európe vážnu finančnú krízu, podobnú tej z konca minulého desaťročia, ktorá zasiahla celý svet.

Americká vláda ponúka Deutsche Bank urovnať za miliardy dolárov obvinenia z údajne nekalých praktík na trhu hypotekárnych cenných papierov v polovici minulého desaťročia. Sumy rádovo v miliardách dolárov Washington takto získal už od niektorých veľkých amerických bánk. Deutsche Bank sumu 14 miliárd dolárov zaplatiť odmietla a s vládou ďalej rokuje.

Od správy o požiadavke vysokého vyrovnanie v USA v polovici septembra spadla trhová hodnota Deutsche Bank zhruba o štvrtinu. Od začiatku roka jej akcie strácajú asi 55 percent.

Vo štvrtok sa objavili správy, že niektoré hedgeové fondy rušia s Deutsche Bank obchody, pretože banka pre nich začala byť rizikovou. Akcie banky na to v piatok reagovali prepadom až pod desať eur, popoludní ale začali spevňovať vďaka uisteniu šéfa banky o dobrej finančnej situácii podniku. Následne akcie prudko vzrástli po správach, že Spojené štáty od banky žiadajú oveľa nižšiu sumu.

Akcie banky na frankfurtskej burze uzavreli piatkové obchodovanie vzostupom o viac ako šesť percent. Cenné papiere Deutsche Bank obchodované v New Yorku vykazovali nárast až o 14 percent, pretože museli vymazať straty zo štvrtkového večera.

Nemecká vláda dala najavo, že s finančnou pomocou banke nepočíta. Deutsche Bank má rizikové investície, najmä na trhoch s derivátmi, a má významné obchodné vzťahy so všetkými veľkými globálnymi finančnými spoločnosťami. Medzinárodný menový fond (MMF) ju tento rok označil za väčší potenciálny zdroj riziká pre svetový finančný systém ako ostatné globálne banky.