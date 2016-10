Sedemsto miliónov. Čo vláda podporí?

Podobné zdroje sú navyše k dispozícii aj ďalšie roky. Ekonomika šliapla na plyn, zamestnanosť aj ziskovosť firiem rastú a štát to cíti na výbere daní a odvodov. Tento rok časť z peňazí vláda už pridelila učiteľom na 6-percentný rast platov od septembra, ktorý stál 32 miliónov eur. Lepší výber daní sa ďalej prejaví na nižšom tohtoročnom deficite verejných financií oproti očakávaným 2,13 percenta HDP.

Na budúci rok sa časť peňazí z lepšieho výberu daní už pridelila na rast penzií pre dôchodcov o 8,2 eur/mes., znížia sa aj dane pre živnostníkov, ktorí využívajú paušálne výdavky, klesne aj daň z príjmu firiem z 22 na 21 percent.

V rozpočte je však aj ďalší priestor, o to viac, že sa ide viac zdaniť hazard, tabak či dividendy. Napríklad minister školstva Peter Plavčan (SNS) žiada od januára 2017 ďalší 6-percentný rast platov pre učiteľov. To by štát vyšlo na 90 miliónov eur ročne, respektíve po odpočítaní vyšších sociálnych odvodov, ktoré sa vrátia štátu, by mohlo ísť asi o 70 miliónov eur.

Pôvodná dohoda v koalícii však bola, že ďalšie takéto zvýšenie by prišlo až v roku 2018. Okrem toho majú nároky na budúci rok aj ďalšie rezorty. Napríklad rezort dopravy pýta podľa informácií Pravdy na rok 2017 dodatočných 700 miliónov eur a rezorty životného prostredia a zahraničných vecí po 100 miliónov eur. Dokopy sú dodatočné požiadavky ministerstiev na úrovni asi dvoch miliárd eur.

Deficit bude tento rok nižší

Vláda deklaruje, že trvá na znížení deficitu verejných financií do roku 2019 na nulu. V takom prípade je pri ohlásenom zlepšení výberu daní podľa prepočtov Pravdy v súčasnosti k dispozícii v rozpočte na dlhodobé priority asi 100, možno až 200 miliónov eur ročne. Diskutuje sa zatiaľ o znížení odvodov pre živnostníkov, respektíve zamestnancov, ale aj výstavbe diaľnic priamo z rozpočtu, a to napríklad úsekov na Kysuciach či v Liptove, na ktoré zatiaľ nie sú eurofondy.

„Vládou zostavenú daňovú prognózu považujem za realistickú. To, ako vláda minie peniaze, ktoré má navyše k dispozícií, je vecou politickej dohody,“ povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Už v júni Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií uviedol, že výber daní na tento rok bude oproti februárovej prognóze vyšší o 277 miliónov eur a teraz priznal, že aktuálny odhad je oproti júnovému vyšší o ďalších takmer 400 miliónov eur. Štát tieto peniaze plánuje použiť na zníženie zadlženia krajiny.

„Tieto peniaze budú použité na zníženie deficitu verejných financií. Nateraz je predčasné hovoriť o výške deficitu za rok 2016,“ uviedla hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová. Pôvodne ministerstvo financií v roku 2016 počítalo s deficitom na úrovni 2,13 percenta HDP. Ten sa mal už v budúcom roku znížiť na 1,29 percenta HDP. Ďalej sa v roku 2018 počíta s deficitom na úrovni 0,44 percenta HDP a v roku 2019 má byť dosiahnutý prebytok vo výške 0,16 percenta HDP. V takom prípade by Slovensko už o tri roky po prvý raz v histórii žilo z toho, čo vyberie na daniach a odvodoch.

Riziká: Čína, Trump, brexit, Deutsche Bank

Slovensko nie je jedinou krajinou, kde sa výber daní zlepšuje. Lepšie sa vyvíjajú daňové príjmy aj v susednej Českej republike. „Minulý týždeň vyhlásil minister financií Českej republiky, že tohtoročné hospodárenie sa neskončí s plánovaným deficitom 70 miliárd korún českých (pozn. red. – 2,59 miliardy eur), ale skončí sa ako vyrovnané. To znamená bez deficitu,“ uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Next Finance Vladimír Pikora. Práve vyrovnaný rozpočet umožní štátom pripraviť sa na príchod ďalšej krízy. V trhovej ekonomike totiž pravidelne obdobia niekoľkoročného rastu striedajú časy menších a väčších kríz. V tej poslednej odštartovanej v roku 2008 krachom americkej banky Lehman Brothers prišlo aj na Slovensku k razantnému nárastu počtu ľudí bez práce. Kým v auguste 2008 bola nezamestnanosť na úrovni 7,36 percenta, už v januári 2013 dosiahla 14,8 percenta. Nasledoval pomalý pokles a v auguste 2016 dosiahla hodnotu 9,43 percenta.

V súčasnosti medzi najväčšie riziká budúceho ekonomického rastu patrí zvyšovanie úrokových sadzieb v Spojených štátoch amerických. Tamojšia centrálna banka Fed totiž už skončila tlačenie peňazí a začala s postupným zdvíhaním úrokových sadzieb. Zo Spojených štátov amerických tiež prichádza otáznik v podobe nového prezidenta. Kandidát Republikánskej strany Donald Trump otvorene viackrát povedal, že v rámci NATO nebude brániť krajiny, ktoré zo svojho rozpočtu dávajú na obranu menej peňazí, ako sú 2 percentá hrubého domáceho produktu. Naštrbenie bezpečnosti môže mať veľké ekonomické dôsledky a napríklad Ukrajina je dnes vo veľkých hospodárskych problémoch aj pre vojnu s proruskými separatistami v regiónoch Doneckej a Luhanskej oblasti.

V Európe zase hrozí krach jednej zo systémovo najdôležitejších bánk – nemeckej Deutsche Bank. Rast svetovej ekonomiky môže o pár rokov ohroziť aj odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Veľkým rizikom je aj spomaľujúci sa rast Číny a ukončenie tlačenia peňazí v Európskej únii.

Aké sú na najbližšie roky voľné zdroje v štátnej kase?

Východiská v máji 2016

Ešte v máji 2016 chýbalo v štátnej kase ročne asi 500 mil. eur na to, aby deficit verejných financií klesol z 2,97 % HDP v roku 2015 na prebytok 0,19 % HDP v roku 2019

Pokles deficitu na nulu zastaví zadlžovanie krajiny a s tým súhlasí väčšina politických strán

V máji pritom MF SR už pri daných prepočtoch počítalo s tým, že štát vykúpi pozemky pod obchvat Bratislavy, pripraví park pre Jaguar, zníži sa daň z príjmov firiem z 22 na 21 % (-132 mil. eur), zrušia sa daňové licencie (-70 mil. eur)

Nové výdavky od mája 2016

Od mája vláda odobrila nové výdavky, sčasti ich pokryla príjmami a nový rozdiel je len asi –40 mil. eur ročne – vláda zdvihla platy učiteľom (+4 % v úvode roka, +6 % od septembra –32 mil. eur, od 2018 majú ísť platy hore o ďalších 6 % ročne –70 mil. eur), má sa pridať dôchodcom (valorizácia o 8,2 eur/mes. –137 mil. eur), na budúci rok sa zvýšia paušálne výdavky pre živnostníkov (-40 mil. eur), zavedie sa 7-% daň z dividend (+70 mil. eur), viac sa zdania banky a regulované podniky (+130 mil. eur), viac sa zdaní tabak a hazard (+40 mil. eur)

Nové príjmy od mája 2016

Odhad daňových príjmov na rok 2016 sa však od mája doteraz zdvihol o takmer 680 mil. eur ročne a podobne aj na ďalšie roky

Výsledok – voľné zdroje v rozpočte na priority

Aj pri dodržaní plánu mať v roku 2019 nulový deficit je aktuálne možné ročne minúť navyše cez 100 mil. eur