Problémy Deutsche Bank vyvolávajú obavy z návratu fi nančnej krízy

Pred víkendom ministerstvo spravodlivosti pokutu znížilo na 5,4 miliardy dolárov, čo pomohlo k miernemu zotaveniu akcií, ale stále to pre stabilitu bankového trhu predstavuje značné riziko. Američania vedú s Deutsche Bank spor o predaji hypotekárnych cenných papierov, ktoré sú všeobecne považované za príčinu vzniku finančnej krízy na sklonku minulého desaťročia.

Na trhu pre hrozbu vysokej pokuty postupne narastali obavy o budúcnosť banky. Od správy o požiadavke vysokého vyrovnania v USA v polovici septembra spadla trhová hodnota Deutsche Bank zhruba o štvrtinu a od začiatku roka jej akcie strácajú asi 50 percent. Ďalší pokles hodnoty akcií priniesli správy, že niekoľko hedžingových fondov stiahlo z Deutsche Bank nadbytočnú hotovosť a zrušilo v nej svoje pozície.

Generálny riaditeľ Deutsche Bank John Cryan však ubezpečil, že banka zostáva silná, zisková, plní kapitálové požiadavky a má „mimoriadne pohodlný kapitálový vankúš“. Nemecká vláda dala najavo, že s finančnou pomocou banke nepočíta. Záchrana banky by bola v Nemecku pred voľbami nepopulárna.

Deutsche Bank Je najväčšou nemeckou bankou , druhou najväčšou bankou podľa aktív v eurozóne a piatou najväčšou investičnou bankou sveta.

, druhou najväčšou bankou podľa aktív v eurozóne a piatou najväčšou investičnou bankou sveta. Je jednou z mnohých finančných inštitúcií , ktoré americké úrady vyšetrujú kvôli praktikám pred vypuknutím svetovej finančnej krízy.

, ktoré americké úrady vyšetrujú kvôli praktikám pred vypuknutím svetovej finančnej krízy. Vlani v apríli oznámili americké úrady , že Deutsche Bank zaplatí úradom v USA a vo Veľkej Británii rekordných 2,5 miliardy dolárov za urovnanie obvinenia z manipulácie s kľúčovými úrokovými sadzbami.

, že Deutsche Bank zaplatí úradom v USA a vo Veľkej Británii rekordných 2,5 miliardy dolárov za urovnanie obvinenia z manipulácie s kľúčovými úrokovými sadzbami. Tento rok už banka stratila zhruba polovicu svojej trhovej hodnoty.

stratila zhruba polovicu svojej trhovej hodnoty. Vlani mala Deutsche Bank celkové aktíva vo výške 1,63 bilióna eur a vlastné imanie 62,7 miliardy eur. Čistý zisk Deutsche Bank sa tento rok v druhom štvrťroku prepadol o 98 percent na 20 miliónov eur.

Deutsche Bank je silne vystavená rizikovým investíciám a má významné obchodné vzťahy so všetkými veľkými globálnymi finančnými spoločnosťami. Medzinárodný menový fond (MMF) ju tento rok označil za väčší potenciálny zdroj rizika pre svetový finančný systém ako ostatné globálne banky.

Najväčšia nemecká banka by sa tak mohla stať pre európsky bankový systém tým, čím bola pre globálny bankový systém v minulom desaťročí americká investičná banka Lehman Brothers.

Americká vláda v septembri 2008 dala najavo, že nemieni Lehman Brothers zachraňovať, čo vyvolalo kolaps dôvery v globálny bankový systém, finančnú krízu a nakoniec hlbokú recesiu svetovej ekonomiky.

„Deutsche Bank je v súčasnosti partnerom takmer každej významnejšej banke na svete. Jej previazanosť v rámci finančného systému je enormná,“ povedal pre ČTK analytik skupiny Roklen Lukáš Kovanda. Niektorí obchodníci agentúre Reuters však povedali, že sa neobjavil ani jeden prípad, keď by niekto prestal s bankou obchodovať na medzibankovom trhu, ako sa to dialo počas finančnej krízy.

„Nemecká vláda sa môže rozhodnúť nechať banku padnúť, no sotva si dokážem predstaviť, že by nenašla dosť peňazí na záchranu vkladov, ak by azda chýbali vo fonde poistenia vkladov. Navyše, o chystanej reštrukturalizácii sa špekuluje aj pri ING Bank. A tak by sme mohli pokračovať s vymenúvaním ďalších európskych bánk,“ upozorňuje Markéta Šichtařová zo spoločnosti Next Finance.